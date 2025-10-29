Fiscal confirma que la rueda del camión mosquito fue causante de la colisión mortal en Ruta 9

La responsable de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Número 2 de Campana, Ana Laura Brizuela, aseguró ayer a este diario, que el incidente mortal en el que fallecieron tres personas ocurrido el jueves sobre el kilómetro 71 de Panamericana ramal Campana, fue originado por la pérdida de una rueda de auxilio de un vehículo porta autos que marchaba en sentido Ascendente -mano Rosario-, que no pudo ser evadida por otro pesado, un Iveco rojo – su conductor está ingresado en un centro médico de CABA- que amplió el sombrío destino de la tragedia.

La funcionaria del Ministerio Público remarcó que en las actuaciones investigativas se comprobó que al pesado que transportaba un contenedor le resultó imposible evitar al objeto tendido, dio ” una suerte de salto”, para inmediatamente “embestir y arrastrar” a un C4″. “El resto – agregó Brizuela – pudo verse en imágenes”.

Los investigadores incautaron al camión transportador y al neumático que originó el drama, que arrancó la vida de una pareja santafesina y de un gerente comercial de Villa Soldati, a quienes se les efectuarán los peritajes correspondientes para determinar las responsabilidades correspondientes de conductor y encargado de su mantenimiento obligatorio.

Las pruebas se desarrollarán con la asistencia de un equipo de Ingenieros de la Dirección Ejecutiva Nacional del Transporte, que depende de la Universidad Tecnológica en convenio con la Secretaria federal de Transporte.

Consultada por este matutino, sobre condición y estado de la calzada al momento de los impactos, la Doctora Brizuela no hizo referencia al estado de la Autopista y si resaltó la funcionalidad de la baranda lateral de seguridad – guard rail – que contuvo el desplazamiento de todos los rodados hacia colectoras, zanjas o edificios cercanos.

Por último, la fiscal Ana Laura Brizuela destacó y agradeció el esfuerzo denodado, inmediato y multidisciplinario de todos los actores intervinientes en semejante situación vial, que enlutó a toda la región.

