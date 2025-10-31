Final y cierre de Costa Joven con la presentación de Santi Cairo y la Auténtica

La Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zárate, invita a la comunidad a disfrutar de la gran final de Costa Joven, edición 16, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre desde las 15 hs. en el Anfiteatro Homero y Virgilio Expósito de Plaza Italia.

En esta nueva edición del programa participaron 60 escuelas y colegios, con más de 1600 jóvenes inscriptos que formaron parte de las distintas competencias y actividades culturales y deportivas.

Durante la jornada se disputarán las últimas instancias del certamen, donde los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la ciudad darán su máximo esfuerzo para representar a sus cursos y alcanzar los mejores resultados.

El evento contará con la presentación en vivo de la banda invitada “Santi Cairo y la Auténtica”, además de la presencia de foodtrucks para disfrutar de una tarde de música, diversión y encuentro juvenil.

Costa Joven es un programa municipal de competencias artísticas, culturales, deportivas y recreativas para estudiantes de secundaria de Zárate y Lima.

Participan estudiantes de colegios públicos y privados de Zárate y Lima de los últimos años del secundario, que realizan distintas actividades durante todo el año.

