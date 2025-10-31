Más obras municipales en marcha

La Municipaldiad de Zárate se encuentra realizando una importante obra de recambio de cañería pluvial en Avenida Antártida Argentina y calle 50.

La acción está a cargo de la secretaria de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate.

El objetivo planteado por el equipo de trabajo municipal, es el de buscar una significativa mejora en la capacidad de drenaje de la zona en cuestión (Lintridis y zonas aledañas), previniendo anegamientos y ampliando el sistema para dar servicio a un área más grande.

El corte al tránsito vehicular permanecerá mientras se desarrollen las tareas. El desvío continúa siendo por colectora y Moisés Lintridis.

Bacheo y recomposición asfáltica

Los sitios en donde se está trabajando actualmente son: Rómulo Noya entre Conesa y Lavalle, Ubaldo Fernández e Independencia, calle Ubaldo Fernández al 500, calle Brown entre Independencia e Ituzaingó, Ituzaingó entre U. Fernández y Máximo Paz, Castelli entre Brown y Justa Lima, y Castelli entre Conesa y Pinto.

Por otra parte, continúa desarrollándose el plan de recomposición asfáltica en la ciudad, en esta ocasión los trabajos se realizan en calle San Martín entre A. Pacheco y 20 de Noviembre.

Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos.