Agustina Propato acompañó la inauguración del Monumento a los Bomberos Voluntarios en Lima

La Diputada Nacional Agustina Propato asistió al acto que se desarrolló en la mañana de ayer en la plaza Mitre de Lima donde se descubrió el monumento al bombero voluntario. En ese marco recibió un certificado en agradecimiento por el aporte constante al cuartel, a la comisión directiva y en particular a la realización del monumento y la placa conmemorativa.

Se trata de una gestión del bombero limeño Rodolfo Cardozo quien con 30 años de servicio a la comunidad impulsó la obra homenaje que financió en gran parte con lo recaudado de la venta de su libro “Alma, Corazón y Fuego”.

Al respecto Propato expresó “los bomberos asisten a todos sin discriminar por eso toda la comunidad los acompaña en este homenaje, la sangre bomberil me produce una profunda admiración, una profunda inspiración, creo que si uno habla de vocación de servicio automáticamente se le representa la figura de los bomberos voluntarios”.

La legisladora nacional recordó también que a lo largo de los años “hemos contribuido mucho a lo que es hoy nuestro cuartel de Lima y tenemos que seguir robusteciendo la institución”. También “han estado en las emergencias climáticas, la dura inundación que sufrimos recientemente, con la versatilidad de esas personas que se adaptan a cualquier acto de entrega, y además nosotros tenemos bomberos nucleares, personas capacitadas para contingencias nucleares, en este contexto que está en jaque el Plan Nuclear, es importante destacar esa capacidad y expertise desarrollada, en este momento tan crucial para el desarrollo energético de argentina y de Atucha en particular”.

Por último ratificó su compromiso de continuar “apoyando incondicionalmente a esta institución, de la manera que sea necesaria”. También participaron del acto el concejal Lucas Castiglioni, las concejalas electas Desireé Ayala y Gabriela Moreyra, la Consejera Escolar Norma Pura y el referente de IOMA Zárate-Lima Tomás Barletta.

