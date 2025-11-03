Charla sobre cáncer de mama y sexualidad en el Comité Radical de Zárate

El pasado viernes 31 de octubre, el Comité Radical de Zárate abrió sus puertas para una jornada de reflexión y aprendizaje en el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama. Bajo el título “Prevención del Cáncer de Mama, una mirada integral – Cáncer y Sexualidad: ¿Una dupla imposible?”, el encuentro reunió a profesionales de la salud, referentes políticos, instituciones locales y vecinos comprometidos con la temática.

La presentación de la charla estuvo a cargo de María Elena Gallea, presidente del Comité y actual concejal, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo y concientización abiertos a toda la comunidad.

La actividad fue moderada por Griselda Benicelli, licenciada en enfermería y coordinadora de la Comisión de Salud del Comité, quien dio la bienvenida con palabras cálidas y claras: “Hoy no solo venimos a hablar de prevención, sino también de cómo acompañar desde lo humano, desde lo afectivo, a quienes atraviesan esta enfermedad”.

El salón de Belgrano 915 se colmó de asistentes atentos, entre ellos mujeres de distintas edades, sobrevivientes de cáncer de mama, familiares y profesionales de la salud. La charla se dividió en dos bloques principales, con espacio para preguntas y participación del público. Además, toda la presentación fue traducida en simultáneo a lengua de señas, a cargo del equipo de Señas que Brillan, garantizando la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

En el primer tramo, la Dra. María Florencia Alfano expuso sobre la importancia de la detección temprana, los factores de riesgo y las técnicas de autoexamen. Luego, la Dra. Graciela Duvivier abordó el impacto del cáncer en la sexualidad, incluyendo los cambios físicos y emocionales, y la relevancia del acompañamiento afectivo.

También estuvieron presentes instituciones dedicadas a la prevención y concientización como Lima Vestite de Rosa y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) Filial Zárate, que acompañaron la jornada con material informativo y apoyo a los asistentes.

El cierre estuvo a cargo de Benicelli, quien agradeció a las expositoras, a las organizaciones presentes y al público. “Nos vamos con herramientas, pero sobre todo con la certeza de que hablar de esto es necesario. Porque prevenir es cuidar, y cuidar también es escuchar, abrazar, acompañar”.

La jornada dejó en claro que el cáncer de mama no sólo se enfrenta con estudios médicos, sino también con redes de contención, información clara y espacios como este, donde la salud se aborda desde una perspectiva integral e inclusiva.