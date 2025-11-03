El impacto entre dos motocicletas, pasadas las 11:30 del domingo, en el siempre intenso cruce de Avenida Antártida Argentina, con la renovada calle Lintridis, sentido a la Ruta 9, generó una derivación del tránsito por una improvisada vía lateral, el cierre de la propia Antártida y la presencia de dos unidades del sistema público SEMU.
Por causas que aún restan establecer, el menor de los rodados embistió a un motovehículo de tipo “cross”, con un fuerte estruendo y un griterío de dolor a consecuencia del incidente, resumió un habitual vendedor ambulante del lugar a LA VOZ.
Al menos tres personas fueron atendidas por los equipos médicos e ingresadas al servicio de Emergencias del Hospital zonal, según informaron fuentes del operativo a este diario.
La situación requirió de la participación de la Policía de Seguridad y de dos comisiones de Tránsito municipal, encargadas de ordenar la marcha en calzadas centrales, laterales y derivadores, de sus inmediaciones.
La afectación total de la avenida, mano Autopista, se extendió durante varias horas.
Choque entre motos termina en el cierre de Avenida Antártida
