Juan Ignacio Novelli, Jefe de Gabinete Municipal: “Somos un gobierno PRO y amplio”

“Somos un gobierno PRO y amplio”, dijo Juan Ignacio Novelli, a LA VOZ.

Mantuvimos diálogo teléfonico con el hiperactivo Novelli, mientras hablaba con este medio, se estaba dirigiendo a otras ciudades de la segunda sección, aunque manifestò que no estaba al volante. Más tarde, en sus redes sociales las fotos con el intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, lo confirmaba.

Hace unas semana atrás, había rumores -hoy confirmados- de incorporaciones al gabinete, puntualmente Torres y muchos cuestionan que no sea un hombre del PRO o de los seguidores de Milei. ¿Eué nos podés decir de esto? ¿Qué lectura tienen que hacer los vecinos y las otras fuerzas? Lo mismo cuando vos te incorporaste a la gestión? ¿Qué le faltaba a Matzkin o qué le aporta Torres?

El Intendente Matzkin siempre entendió que la amplitud es innegociable a la hora de enriquecer la gestión. Tomar la ortodoxia como un ghetto infranqueable es un error que niega los matices y la.posibilidad de potenciar la administración municipal a través del debate. Somos un gobierno PRO y muy orgullosos de ser amplios, y no tercamente ensimismados. No faltaba nada al intendente. Torres aporta pluralidad. Torres siempre estuvo en la carpeta de Marcelo Matzkin, lo dije siempre, y en esta oportunidad evaluó que era el hombre necesario para asumir la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, y muchos al enterarnos de la designación del Patón coincidimos con el Intendente. Un dirigente de la trayectoria y experiencia de Torres no tendrá el menor inconveniente para estar a la altura del desafío que se le propuso, ni al nivel de la expectativa que genera y los vecinos aguardan.

Pero es un dirigente de un signo distinto al del Intendente y ocupará un puesto clave, ¿no generará tensiones internas?

No es necesario coincidir en el mundo de las ideas, para compartir la trinchera de las metas en común. La diversidad ideas y ver al distinto como un aporte que enriquece, forma parte de la vitalidad e inteligencia de la gestión de Marcelo, y siempre fue una característica emblemática del PRO.

¿Tras el triunfo del pasado 26 de Octubre el PRO esta de vuelta?

El PRO en esta ciudad y en toda la provincia está vigoroso como siempre y sin dudas la Alianza con LLA estimuló esa realidad . Hemos demostrado el valor de nuestros dirigentes para estar a la altura de los desafíos electorales de nuestra provincia, y creemos que la pasada elección deja a Diego Santilli como el candidato natural a la gobernación en 2027 y al Diputado Ritondo como un gran estratega para rescatar a los bonaerenses del anquilosamiento.

Hablaste del 2027, ¿ya se van perfilando candidatos o postulantes?

En Zárate no hay margen para dudas, Marcelo irá a la reelección, y eso nos exime de la tensión y fricciones previas a una elección ejecutiva. Pretendemos que a Matzkin lo acompañen muchas expresiones en el marco de una Alianza extensa. Pero hablar de eso hoy es un disparate, falta una eternidad para el 2027, y el Intendente sólo está concentrado en la gestión, y todos lo estamos, hicimos mucho, pero resta aún mucho más por hacer.

¿Vos crees que la gestión municipal está fuerte de cara al 2027?

La administración de Marcelo está firme, robusta y activa, decidida a seguir como hasta ahora, tomando el toro por la astas en todas las áreas, vamos por el sexto nuevo pozo a fin de solucionar el tema del agua de una vez y para siempre. Ampliamos nuestro compromiso con la prevención ciudadana, y aunque sea una tarea de la Provincia, Marcelo renueva su compromiso en ese aspecto semana a semana. Por otra parte el deporte, la cultura, y la asistencia social son prioridades y estamos a la altura de las demandas de la ciudad y de las metas propuestas por Matzkin desde enero del 2024. La obra de la Lintridis es la cresta de la ola de muchas obras que se han realizado y otras que están en ejecución. Tenemos altas y bajas, hemos cometidos errores y se cometerán otros seguramente, pero el Intendente tiene la humildad de oir, y la fuerza para salir fortalecido de los traspié.

Juani, el Intendente habló de cambios post Septiembre, en plural, habrá otros o con este nombramientos se agotan las modificaciones?

Entiendo que habrá algún cambio más, que no exclusivamente debe significar la llegada de nuevas o nuevos funcionarios, tal vez se re funcionalicen áreas, o se modifique el organigrama, o las competencias de las secretarias, pero sólo estoy conjeturando, ésas son decisiones que Marcelo me y nos las anuncia una vez decididas. Aguardemos.