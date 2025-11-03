El fallecimiento de Nelson Di Bello: lo inhuman hoy a las 11 en Campanas de Paz

El viernes por la noche falleció Nelson Di Bello.

Nelson fue un “constructor”, de su familia, de su profesión, de relaciones, de empatía, de conocimiento, de buenas prácticas.

Estuvo hasta sus últimas horas acompañado por su esposa, sus hijos, nietos. Y estuvieron presente con inquietud por su estado, sus amigos.

Nelson atesoró a lo largo de su extensa vida profesional innumerable cantidad de personas que admiraban su perfeccionista contracción al trabajo.

En julio publicamos en estas páginas que había empezado a trabajar a los 14 años y que, a los 95, lo seguía haciendo con la misma pasión y entrega.

También dijimos que había ayudado a crecer a Zárate hasta el cielo, desde donde hoy estará mirando -con ojo sabio- su obra. Nelson deja sentimientos, recuerdos, anotaciones en papel cuadriculado, cálculos de costos de construcción por metro cuadrado, que tantas veces se publicaron en estas páginas.

Nelson fue un hombre de consulta. Un amigo. Un conocedor como pocos de la realidad constructiva e inmobiliaria de nuestra zona. Desde que dirigió la construcción del primer edificio de propiedad horizontal en nuestra Ciudad, hasta “ARTEZA”, hasta su inmobiliaria y constructora, Nelson nunca paró. Sabía de costos, de crisis, de cuando era el momento de construir, de parar, de comprar y de vender. Era un profesional en lo suyo. Una palabra autorizada. Un urbanista: digno de haber ocupado un cargo público que le hubiera quedado grande: por su honestidad, su visión y su compromiso solamente con los intereses de la ciudad a la que tanto amaba.

Nelson fue un “constructor”, de su familia, de su profesión, de relaciones, de empatía, de conocimiento, de buenas prácticas.