Críticas de la oposición a Aguas de Zárate

El bloque de concejales Cambiemos y JxC se mostraron preocupados por lo que manifestaron “la falta de respuestas desde dicha área municipal, hoy (por ayer) debía presentarse en el Concejo Deliberante a responder varios pedidos de informes la Secretaria de Obras Públicas y no lo hizo”, remarcaron las concejales María Elena Gallea y Natalia Blanco

La presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, explicó,:“En reuniones anteriores y en pedidos de informes hemos dado cuenta de la falta de suministro de agua en muchos barrios, la cantidad de pérdidas de agua y roturas que hay en nuestro distrito, a esto le sumamos la preocupación por la falta de los análisis bacteriológicos que no se están realizando”.

Al tiempo que la presidente del bloque JxC Natalia Blanco expresó: “Ante la persistencia de los problemas e incremento de reclamos de vecinos, solicitamos la presencia del funcionario responsable del área quien desafortunadamente no se hizo presente; realmente hubiese sido muy provechoso el intercambio con el funcionario”, concluyó la edil.

Los concejales explicaron:“Somos conscientes de la importancia que tiene el agua potable para la población, especialmente en el momento que nos toca vivir por la presencia del COVID-19, donde se nos remarca en distintas publicidades el uso del agua para higienizarnos y para el consumo el personal”.

A lo que agregaron: “Una vez más le solicitamos al gobierno municipal y por su intermedio a la Secretaría de Obras Públicas, informe a la brevedad las situaciones detalladas en dichos pedidos de informes donde se reflejan las problemáticas que se están viviendo en Zárate, Lima y Escalada”, finalizaron.

