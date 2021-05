Trabajadores se concentraron en el Bingo y luego marcharon hacia el Palacio Municipal

La casa de juegos se mantiene cerrada desde el 9 de abril por las nuevas restricciones ante la segunda ola de Covid-19 (Copete)

Son días difíciles para los trabajadores del bingo local ya que no han cobrado el sueldo de abril y todo parece indicar que el aumento de los casos de Covid no permitirá la apertura de la sala de juegos a finales de este mes.

Por un lado, los trabajadores exigen cobrar 9 días de abril al 100% y el resto de los días al 75%, ya que el último día trabajado fue el 9; luego llegaron las nuevas restricciones y el retroceso de Zárate a Fase 2.

Pero por otro lado, los 200 empleados quieren volver al trabajo; como estaban haciendo y respetando todos los protocolos sanitarios vigentes. Y la empresa también quiere volver a abrir las puertas ya que su mensaje es; “sin ingresos, no hay dinero”.

Por lo tanto, el miércoles a la tarde los empleados cortaron la avenida Lavalle para reclamar, en primera medida, el pago de sus salarios. Y luego, volver al trabajo.

“Cuando abrió el bingo a finales de noviembre se pusieron al día, en enero terminaron de ponerse al día, y lo único que no pagaron fue el aguinaldo porque ellos manifestaron no haber trabajado de junio a diciembre durante el año pasado. Pero en abril volvieron a cerrar por el decreto presidencial en el marco de la pandemia y no hay señales de que el gobierno vuelva a ayudar a los trabajadores. Nosotros queremos que la firma se haga cargo del pago de nuestros sueldos. No es un problema nuestro, somos trabajadores y vivimos de nuestro salario”, reclamaron los trabajadores que se manifestaron ayer en la avenida Lavalle.

Al día siguiente, volvieron a la puerta del bingo para reclamar el pago de los sueldos y después plantear el reclamo, junto a la empresa, para su reapertura.

Y en la tarde de ayer decidieron realizar una caminata hasta el frente del palacio municipal en pos de reclamar la reapertura de la sala y luego se movilizaron a la sede del ministerio de Trabajo bonaerense para que el organismo medie en el conflicto y obligue a la empresa a abonar lo adeudado.

Allí el gremio dejó asentada una denuncia por falta de pago de sueldos, y ayer mismo al mediodía la empresa depositó 7 mil pesos para cada empleado. Y los trabajadores recibieron la promesa de que el lunes o martes iba a cobrarse la totalidad del sueldo.

Finalmente fueron atendidos, en la puerta del palacio municipal, por el subsecretario de Gobierno municipal, Lisandro Frutos. El funcionario allí les explicó que reconocía el reclamo pero que la Comuna nada puede hacer respecto a la movilidad del municipio en las fases epidemiológicas planteadas por el gobierno bonaerense.

Por último, los trabajadores del bingo se mantendrán expectantes para cobrar el resto del sueldo y amenazaron con volver a las movilizaciones en caso de que no haya una respuesta de la empresa.

