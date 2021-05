Bomberos elevan una nómina de miembros para avanzar las gestiones de la vacunación

Días atrás desde este medio se adelantó el avance de gestiones para que los miembros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate pudieran recibir la vacuna contra el Covid 19.

A partir de gestiones realizadas por la Federación de Bomberos Voluntarios recientemente les fue solicitada a los servidores una nómina de las personas que integran el cuartel, en vistas de avanzar con la decisión de vacunar a quienes también se encuentran expuestos a contraer Covid 19.

Si bien hasta el momento no se produjeron novedades sobre la llegada de las dosis para inocular a los miembros de Bomberos Voluntarios, este medio pudo saber que la información reunida se elevará de manera directa al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para que luego el sistema de operaciones derive las vacunas necesarias. Por otra parte, fuentes consultadas señalaron que el proceso de vacunación estará organizado por edades, desde los 60 hasta los 18 años.

El avance de esta gestión representa un paso importante para que los servidores puedan continuar brindando su servicio minimizando los riesgos que puedan afectar a su salud y llevando tranquilidad a sus familias.

Cabe recordar que ante la falta de respuesta, semanas atrás desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina se declararon en estado de alerta y movilización ante la falta de vacunas y el riesgo que corren sus vidas dia a dia.

“La labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre lo mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la vacunación. Desde el año pasado el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las 26 Federaciones Provinciales que lo integran vienen realizando pedidos y reclamos a las autoridades de los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales, sin embargo, a la fecha, aún no se ha tenido respuesta a la necesidad de definir e implementar un plan de vacunación para bomberos voluntarios. El trabajo voluntario y profesional que realizan los bomberos y bomberas no puede ser desarrollado por ninguna otra persona, es una tarea específica que requiere de años de capacitación y entrenamiento”, expresaron oportunamente en un comunicado.

