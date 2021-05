Juana María: problemas con el agua

Hace varios días que los vecinos de Juana María perciben deficiencias en el servicio de agua potable en el vecindario y señalan que a pesar de los reclamos realizados, todavía no tienen respuestas.

Según advierten no son pocos los problemas que registran los habitantes del barrio, dado que mientras en algunas zonas la presión en la red de agua es nula, en otros puntos se observan pérdidas constantes que ya fueron notificadas y todavía no se repararon.

“Tenemos que salir a comprar agua para darle a los chicos, o ir a bañarnos a la casa de un familiar o vecino porque no hay presión, es una constante y nadie nos da respuestas. Hay vecinos que reclamaron Aguas de Zárate y nadie se hace cargo”, refirió una vecina domiciliada en las inmediaciones de French y calle 20.

El principal malestar de los vecinos tiene que ver con que se trata de un servicio esencial cuyo uso cobra mayor relevancia en el marco de la pandemia, tanto para la higiene manos como para la limpieza de la casa.

En la misma sintonía, reclamaron por una pérdida de agua “histórica” en el cruce de French y Carriego, de la cual hasta el momento tampoco han tenido solución. Los frentistas reclaman que tiempo atrás se realizó un trabajo de pavimentación en el lugar y a las pocas semanas de finalizada la obra, la calle comenzó a presentar signos de deterioro producto de la pérdida que no fue reparada y que hasta el momento continúa igual.

