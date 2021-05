“Ama (teu)r”: el libro de la psicóloga Florencia Palladino

“La experiencia de escribir es tan ajena a mí que subleva mi quietud, si es que de alguna manera esta existiera”. Anticipan las primeras palabras de Florencia, una reconocida psicoanalista que tuvo algo más para decir y llevó sus pensamientos y sentimientos a la acción.

“Ama (teu) r”, se llama su primer libro de poemas. “Es la poesía que vela y revela lo traumático del autor y lo real como aquello imposible que resiste a la simbolización y que al mismo tiempo no cesa (no se frena) en el intento de ligarse a huellas que puedan ser representables y placenteras”, comenta Florencia Palladino.

“Es un libro que fue naciendo de experiencias transcurridas, de vivencias acontecidas que se fueron interpretando, ligando a representaciones palabras con un ritmo, una música que se fue ordenando desde el caos. Es un proceso creativo que llevó diez años de construcción, es una puesta en orden de cosas de mi subjetividad escritas de a jirones, siguiendo justamente los compases de mi subjetividad. Hubo años en donde las ideas se me aparecían sin pedir permiso, y la escritura se imponía. Y años más silentes pero de gran actividad psíquica. De todas maneras el escribir ya era una huella que estaba en mi, pues desde la adolescencia me acompaña, no de esta manera sino a la manera de diario, ese íntimo, que conservan las jovencitas. Un diario para no olvidar, para abrazarme a las personas y las cosas, a las vivencias, cierto temor a la pérdida y el ánimo nostálgico de la adolescencia”, recordó la profesional.

La concreción del libro

Hasta aquí el proceso de escritura de Florencia fue común a otros artistas, profesionales o no. Se tiene una idea, varias o un hilo argumentativo y se va escribiendo como se puede. O como decía Ray Bradbury, vomitar de noche y limpiar de día, en relación al proceso catártico de escritura y corrección o formación de tales ideas.

Pero Florencia pasó a la acción, con la generosidad de buscar compartir sus escritos. “El año pasado, y con la convicción de plasmar mis escritos y que estos puedan circular, que sean de otros, que ya no sean solo míos y que puedan ser apropiados por quien se aventure a ello; busqué y encontré a Marisa Mansilla, profesora en letras, quien actualmente trabaja y vive en la ciudad de Campana. Pandemia mediante, nos vimos detrás de nuestros vidrios y pulimos la escritura, le sacamos el jugo, ella se comprometió fervorosamente con mis letras y finalmente concreté lo que alguna vez había sido una idea vaga. Armar la trama de un libro”, relató.

“Ama (teu) r” que como dice Marisa Mansilla en el prólogo, habla de vínculos de distintos órdenes, y entre la tensión de lo dicho y no dicho surge el profundo sentido de cada poema.

“También quiero mencionar a Anahi Lamberti, una artista plástica a quien conozco desde mis años de estudiante universitaria. Nos conocimos en Palermo, nos juntó la casualidad de vivir en el mismo edificio y nos hicimos amigas. Hace siete años le compré un cuadro, y esa pintura tenía en ese momento el sello de mí misma, me representaba. La femeneidad de la expresión, la emoción contenida en sus ojos y cierto romanticismo; siempre pensé que sería la tapa de mi posible libro de poemas. Y luego de un tiempo hoy es la portada del libro”, recordó Florencia.

Las personas que quieran conseguir el libro “Ama (teu)r” de la licenciada Florencia Palladino podrán escribirle a; [email protected]

SU LETRA

De Antígonas

Costoso y no,

desandar el deseo.

Costoso y no,

perpetuar los anhelos.

Costoso…

derrumbar obstáculos,

llenar los vacíos,

dejar atrás los aplausos,

callar a la heroína,

encausar el quebranto

sin cobardía

sin espanto

sin traicionar

sin traicionarnos.

Con la verdad entre las manos.

Siempre…

Florencia Palladini contó los detalles de su nuevo trabajo.

