Piden informe sobre la situación de los adultos mayores que residían en el Hogar de Ancianos

Mediante un pedido de informes ingresado en el Concejo Deliberante, la Regional de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zárate junto con la Secretaría de Adultos Mayores de APDH Argentina, solicitaron información sobre la decisión del Ejecutivo Municipal tomada el año pasado, a través de la cual se relocalizó a los vecinos y vecinas que residían en el Hogar de Ancianos Municipal.

Según expresaron, esta medida se adoptó “sin contemplar la importancia y función que cumple históricamente” y, en la misma línea, agregaron: “Esta situación preocupa seriamente a la fecha, visto que meses atrás se tomó conocimiento (no solo a nivel local, sino también nacional) que estos vecinos que se encontraban ya residiendo en otros ámbitos no habían podido acceder al proceso de vacunación, obra social mínima y regularización de otras de sus garantías en el marco de la ley mencionada”.

En este sentido, la nota dirigida a la presidente de uerpo deliberativo, Ana Allemann sostiene que “disponer de la información necesaria acerca de esta situación actual y las definiciones recientes acontecidas que el Departamento Ejecutivo Municipal tomó en los últimos dos años resulta de suma importancia ya que las personas adultas mayores que se encontraban residiendo en el mencionado Hogar Municipal se hallaban en esa condición en el marco de la Ley Provincial Nº 14.263. Cada una de estas personas adultas mayores tenía su legajo y su ficha médica, cuyos datos, información y documentación inherente a su situación sanitaria, psíquica y social cuadraban y cuadran dentro de la mencionada ley y dentro del reglamento de admisibilidad que el Hogar como Institución Pública poseía hasta el año 2020”.

La nota ingresada también requiere información sobre cuál es la condición en la actualidad del Hogar de Ancianos Municipal, donde actualmente funciona el CEDA donde se brinda atención a personas que padecen Covid 19.

“También hemos tomado conocimiento por diferentes medios que el traslado de estos vecinos se realizó hacia diferentes ámbitos e instituciones locales dentro del Partido, como lo fueron el Hogar del Sagrado Corazón, el Hogar de las Hermanas de la Caridad en la zona de la costanera de Zárate, y el Hogar San José de la Providencia. A la fecha, desde la Secretaría de Adultos Mayores de APDH Argentina, no se han podido contactar ni con las autoridades del Municipio, ni con las autoridades titulares del Hogar San José de la Providencia en la localidad de Lima, para saber acerca de la situación del segmento mayoritario de Adultos mayores que fueron allí dispuestos por el DEM, luego de ser retirados del Hogar de Ancianos Municipal”, describe la nota.

A su vez, hemos tomado conocimiento a partir de la intervención del titular del Hogar del Sagrado Corazón, el hermano Marcelo Prado que fue de público conocimiento ante los medios nacionales y regionales en fecha Lunes 22 de Marzo pasado, que en el caso de Juan Sosa, no se le había podido garantizar el acceso a la vacuna, a una obra social mínima y a la regularización de su DNI por parte del Municipio local. Siendo esto a nuestro entender de gravedad importante, ya que Sosa forma parte del grupo de adultos mayores que fueron quitados del Hogar de Ancianos Municipal por parte del Ejecutivo local a mediados del año 2020.

Por último, además de conocer el estado de los vecinos adultos mayores que se alojaban en el Hogar de Ancianos Municipal, desde APDH también pidieron que les sean informadas “las medidas, programas o alternativas tiene diseñado el Ejecutivo Municipal a la fecha en el marco de la protección y sostenimiento de los derechos de las personas adultas mayores”.

El Hogar de Ancianos fue convertido en Centro de Aislamiento

