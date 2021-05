En Zárate se superaron los 5 mil vacunados con la segunda dosis

La plataforma para el seguimiento de la campaña de vacunación de la Provincia de Buenos Aires brinda detalles sobre la cantidad de vacunados diarios que se registran en el distrito, distinguiendo aquellos que recibieron la primera dosis de aquellos que ya fueron inoculados con la segunda.

En este marco, sobre un total de 25.964 vacunas aplicadas desde que comenzó la campaña, el sistema detalla que 20.557 corresponden a primeras dosis, mientras 5.407 a segundas dosis. Si bien este número sigue siendo bajo respecto de lo esperado, lo cierto es que durante las últimas semanas se notó una importante aceleración de aplicaciones del segundo componente, a la vez que se advirtió una gran caída de vacunados con la primera dosis.

Si bien durante los últimos tres días no se registraron nuevas vacunaciones en el sistema, durante la semana pasada se contabilizó un promedio de 205 aplicaciones diarias de segundas dosis.

Hasta el momento, no se han anunciado nuevos centros de vacunación para el distrito aunque las autoridades municipales señalan que ya fueron propuestos espacios en Zárate y Lima para ampliar la cantidad de vacunatorios y así darle un mayor impulso a la campaña.

En este sentido, cabe remarcar que la apertura de nuevos centros de vacunación se encuentra ligada a la cantidad de vacunas disponibles a nivel nacional, por lo cual se espera que con la llegada de nuevas dosis al país durante los próximos días, se produzcan novedades respecto de nuevos lugares.

Del mismo modo, desde la Municipalidad señalaron que ya se cuenta con el personal técnico y administrativo, así como también fueron analizadas las condiciones de infraestructura que permitan ampliar el número de centros, por lo cual la decisión ahora se encuentra en manos de las autoridades provinciales.

PROXIMOS VACUNADOS

La Provincia de Buenos Aires ya está convocando a vacunar a personas de entre 40 y 50 años con enfermedades previas y calcula que en tres semanas, a mediados de junio, termina de vacunar a todos los bonaerenses inscriptos de 18 a 59 años, con comorbilidades, es decir enfermedades de riesgo. Son unas 300.000 personas. Y el plan bonaerense es empezar de inmediato a aplicarle la primera dosis a personas de 50 a 59 años.

Es decir que un bonaerense de esa edad tiene chances de ser vacunado antes de fin de junio o a principio de julio. Lo que hará la Provincia de Buenos Aires será postergar todo lo posible la segunda dosis, salvo en el caso de la Sputnik cuya dosis 2 no puede ser aplicada como dosis 1. Pero todas las de Oxford-AstraZeneca que vayan llegando -varios millones- se utilizarán para darle una primera inmunización a más y más personas.

Centro de vacunación en el Club Pellegrini de Zárate.

