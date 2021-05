“El Favaloro debe atender a todos, sin importar si tienen o no obra social”

Ante las reiteradas quejas de vecinos que no son atendidos en el UPA Favaloro por tener obra social, el concejal Marcelo Pastore habló y dijo “es ilegal que no atiendan a alguien por tener obra social, los vecinos tienen que exigir ser atendidos porque es su derecho.”

El concejal de Juntos por el Cambio enfatizó que “Se toman feriados para no testear, vamos a presentar un documento al ministerio de salud de la provincia, el municipio a pesar de recibir dinero para la salud municipal de parte de la provincia no compra ni una curita para el Hospital Virgen del Carmen.”

Para finalizar Pastore exclamó: “no testean masivamente, no hacen seguimiento exhausto de los casos activos, hoy la gestión de la pandemia recae sobre el hospital provincial y los electores privados, que el UPA empiece a atender a los vecinos que necesitan y que se abran las salitas de vuelta en los barrios que Núñez (Rosana, la ex secretaria de Salud) dejó de lado”.

Mariano Pastore

Comparte esto: Twitter

Facebook