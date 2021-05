No cesan los reclamos vecinales por la acumulación de hojas

Si bien el fenómeno constituye un espectáculo de la naturaleza otoñal digno de ver y contemplar, la formación de montañas de hojas en la veredas y cordones de la ciudad pueden perjudicar el sistema de desagüe durante las lluvias intensas, además de ser una imagen de abandono y desprolijidad.

En ese sentido, recorriendo las calles se ven en estos días después de la lluvia y fuertes vientos, montañas enormes de hojas amarillas, especialmente de plátanos, que nadie barre y recoge para no tener que lamentar inconvenientes con los desagües.

Hay casas vacías, negocios cerrados, otras de vecinos que no barren por ser ancianos o en estas épocas porque no se atreven a salir a la calle. Más allá de que barran los vecinos la vereda, el resto es función de la municipalidad que debe solucionar el barrido de las calle y el mantenimiento de las alcantarillas limpias, libres de hojas.

En la esquina de Justa Lima e Ituzaingó, donde la calle fue elevada por la peatonal ya es clásico ver la acumulación de agua de lluvia que persiste varios días porque los desagües están tapados, como se lo vio ayer, después de dos días en que cesó de llover (Foto).

Los frentistas están preocupados y lo trasmitieron a LA VOZ pidiendo que se lleven a cabo las tareas de limpieza de forma urgente con cuadrillas de mantenimiento ya que después de cuatro días de feriados, la acumulación de hojas se torna peligroso.

EL OTOÑO

El otoño tendrá un periodo de tiempo hasta el lunes 21 de junio. En esta etapa del año los días bien fríos invaden de a poco el territorio argentino, especialmente en la Patagonia y sector cordillerano, donde las marcas típicas en la mañana suelen estar por debajo de los 5°C. Las heladas empiezan a ser un fenómeno meteorológico habitual, incluso extendiéndose hacia el centro del país en la medida que el otoño avanza.

Durante el otoño empiezan a ser frecuentes los ingresos de frentes fríos desde el océano Pacifico, sistemas que suelen originar lluvias y las primeras nevadas de la temporada en los centros de esquí de la Patagonia argentina, especialmente a partir de mayo.

Es también habitual que en esta época del año algunos de estos frentes tiendan a estacionarse favoreciendo días con abundantes lluvias sobre el centro y noreste del país. Las estadísticas muestran que en esta época se incrementan los registros de precipitación, con valores que rondan de 200 a 450 mm, y entre 15 y 27 días con lluvias de los aproximadamente 90 que componen el otoño.

