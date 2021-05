“Nos están afectando mucho las nuevas restricciones”

Cerca de 90 mil locales comerciales cerraron en todo el país desde el inicio de la pandemia, por lo cual los empresarios del sector mayor asistencia.

Así lo señaló el secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Pedro Cascales, quien indicó que a los mercantiles “nos están afectando mucho” las nuevas restricciones.

“Venimos de una situación muy crítica, de una cuarentena en 2020 tal vez la más larga del mundo que nos encuentra casi descapitalizados y que obligó a cerrar a 90 mil comercios”, señaló el dirigente.

Cascales puntualizó que los rubros más afectados por los cierres fueron textil, calzado y marroquinería. “Paradójicamente, son los que generan más empleo. Pero la caída del consumo los afecta mucho”, enfatizó.

Además, aclaró que CAME “no avala” que haya comerciantes que intenten abrir sus locales a pesar de las restricciones, pero admitió que “entendemos la desesperación de la gente que tiene que abrir y trabajar”.

“Ahora nos dicen que las medidas de aislamiento van a durar nueve días. Pero el año pasado nos dijeron que iban a durar 15 y se extendieron por 240 días”, se quejó. Y puntualizó que el 30% de la facturación de la semana en los comercios “se da los sábados”. “Ahora nos cortan tres sábados seguidos”, siguió.

Frente a este panorama, Cascales reclamó al Gobierno nacional que suspenda obligaciones impositivas, financieras y previsionales para las PyMES, y aseguró que el Programa Repro II “no alcanza, ya que con eso no se cubre ni la mitad de un salario de la actividad mercantil”.

Por último, expresó que el sector atraviesa “una realidad preocupante y angustiante, sin un plan de acompañamiento más específico para las PyMES. Así, muchas de ellas irán cerrando”.

