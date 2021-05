Equipo transdisciplinario para el tratamiento de la Obsesidad

La Dra. Cecilia López y la Lic. Irina Reboni han desarrollado una metodología innovadora en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad que denominaron METODO TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad).

Abarcando no solamente el área nutricional sino además haciendo hincapié en conocer al paciente tanto clínica como emocionalmente.

El tratamiento de la obesidad no sólo consiste en un plan alimentario sino también abarca las comorbilidades del paciente, sus emociones y el acompañamiento de la actividad física.

En el 2019, ambas profesionales del Centro Médico Rawson de Campana decidieron escribir un libro. Según explicaron, impulsadas por la pasión por sus profesiones y en la satisfacción de sus pacientes con el Método desarrollado, comenzaron a trabajar en este material con el objetivo de ayudar a más personas y educar a los ciudadanos, contando lo que atraviesa un paciente con obesidad y cómo éste puede mejorar su salud.

Durante la pandemia, tanto López como Reboni aprovecharon sus ratos libres para escribir enfocándose en cinco casos de pacientes que, con sus particularidades, padecían obesidad.

Al respecto, la Dra. Cecilia López explicó que el título elegido del libro está vinculado a la metáfora de la mariposa: “Si el paciente cambia el estilo de vida, tiene una alimentación saludable, realiza actividad física, tiene una supervisión médica y cree en sí mismo es como la mariposa transforma su vida”.

A su turno, la Lic. Reboni agregó que “cada capítulo tiene su enseñanza médico-nutricional. Si bien contamos de qué forma tratamos al paciente con un tratamiento específico tiene una enseñanza profesional”.

“Transforma tu vida. Una experiencia nutritiva”, es un libro con perspectiva de género, es decir, no es sólo para mujeres sino para todos. Además de abordar la obesidad, el material trata problemáticas que afectan a distintas edades desde la adolescencia hasta la tercera edad: “Empezamos con una problemática contemporánea (bullying) que puntualmente quienes más la sufren son los adolescentes, donde se pone la mirada en lo estético producto de la industria cultural de consumo”, cuentan.

En lo que respecta a la obesidad, la Doctora López señaló que para “combatirla” es fundamental informar al paciente y comprender que es una enfermedad crónica y epidémica: “La obesidad no es algo circunstancial o físico sino que es una enfermedad. Creo que la pandemia nos enseñó que si no tenes salud no hay nada superior a eso”.

En tanto que la Lic. Reboni indicó que no hay soluciones mágicas para lograr el descenso de peso: “Necesitamos que haya cambios paulatinos y eso tratamos de plasmar en el consultorio. Dejar algún grupo de alimentos de forma brusca no va a ayudar ni a descender más rápido ni a descender en forma constante ni a mantenerlo en el tiempo”.

Para concluir, especifican que trabajan utilizando un método denominado transdisciplina, el mismo consiste en que todos los profesionales atienden al paciente en el mismo espacio físico y todos opinan en pos de mejorar su tratamiento.

-Atención CMR Centro Médico Rawson.

-Tel. 03489-290440 / Ws. 3489-555606

Dra. Cecilia López.

Lic. Irina Reboni.

