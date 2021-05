Se reanuda la vacunación antigripal

Luego de varios días de faltantes, finalmente llegaron a la ciudad nuevas dosis de la vacuna antigripal que desde la jornada de ayer comenzaron a a aplicarse en los Centros de Atención Primaria de Salud.

En diálogo con LA VOZ, la Dra. Lorena Mattei, a cargo de la subsecretaría de Estrategia Sanitaria de la Municipalidad, señaló que la provisión de dosis ya comenzó a regularizarse y que, según se estima, no se prevén inconvenientes en las próximas entregas por lo cual habrá flujo constante de vacunas.

En este sentido, la funcionaria indicó que desde ayer la campaña de vacunación ya se implementa en salitas como Porres, Bosch, Fonavi, Moreno, Covepam, Villa Angus y en la localidad de Lima.

Se trata de más de 3500 dosis que llegaron en las últimas horas y fueron provistas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a traves de la Región Sanitaria V. “La semana que viene vamos a recibir más, así que vamos a estar nutridos de vacunas”, indicó Mattei.

Hasta el momento se vacunaron más de 7 mil personas contra la gripe, pero la suspensión de las entregas en el territorio bonaerense, interrumpieron la distribución.

La Dra. Mattei también señaló que es prioritario que reciba la vacuna la población de adultos mayores. En este sentido, señaló que aquellas personas mayores de 65 años no requieren orden de vacunación al igual que las mujeres embarazadas. En cambio, si requieren orden los menores de 65 años que tengan alguna patología previa, o cualquier persona mayor de 18 años que no tenga patología y se quiera vacunar. Las prioridades de vacunación se establecen de acuerdo a los riesgos que tenga la persona.

Se estima que en el distrito la población objetivo para recibir la vacuna antigripal ronda las 70 mil personas. “Lo importante de la vacunación es prevenir las hospitalizaciones y la gravedad de la gripe que todos los años es estacional,y más este año que no estamos confinados un 100% como el año pasado. En la población de riesgo afecta con mayor gravedad y hay mayor mortalidad. Hay más muertes e internaciones todos los años, por eso si la podemos evitar con la vacuna, son vidas que estamos salvando”, detalló Mattei y agregó que cualquier persona que tenga alguna duda, puede acercarse a su CAPS más cercano para recibir información. Aquellas personas que cuenten con obra social, también podrán recibir la vacuna en las salitas mencionadas.

Por otra parte, la funcionaria informó que PAMI cuenta con un sistema especial para la vacunación, por lo cual los afiliados pueden ingresar a www.pami.org.ar/antigripal, registrarse y allí se les informará donde deberán concurrir.

vacuna contra la neumonia

Por último, también brindó información sobre la aplicación de la vacuna contra la neumonía. Al respecto, señaló que existen dos tipos de vacunas: la VCN13 y la VPN23. Con respecto a la primera, actualmente se encuentra con disponibilidad, en cambio la segunda, indicó Mattei, se encuentra en faltante tanto en el sector privado como en el público.

Dra. Lorena Mattei.

Comparte esto: Twitter

Facebook