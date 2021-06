Piden informes sobre los adultos mayores que estaban alojados en el Hogar de Ancianos

Luego del tratamiento de la rendición de cuentas, concejales de Cambiemos y JxC realizaron un pedido de informes que presentarán esta semana en el Concejo Deliberante. “Nos preocupa que no se haya ejecutado un 41% del presupuesto anual y es poca la información que se tiene sobre el trabajo con los residentes”, expresaron.

En tanto, se refiririeron al edificio que pertenece al Hogar de Ancianos, que fue convertido un Centro de Aislamiento (CEDA) por la pandemia. “Pero desde el gobierno del Intendente Caffáro nunca se informó a donde fueron trasladados los abuelos que allí residían”, dijo el secretario general electo del Comité UCR Zárate, Lima y Escalada, Norberto Toncovich, quien se sumó a la realización de dicho pedido de informes, “el hecho de haberlos trasladado debería haber implicado un aumento del presupuesto, para así poder garantizar que dichos abuelos tuvieran la atención que corresponde”, agregó.

Desde el bloque de JxC, que acompañó dicha presentación, la conceja Natalia Blanco expuso: “Entendiendo que se produjo dicho traslado, ¿Qué pasó con los profesionales que fueron contratados en el 2007?, ¿sigue trabajando el gabinete interdisciplinario que anunciaron ese mismo año?, ¿Qué tipo de prestación alimentaria, de salud, de indumentaria y de cualquier otro insumo que pudieren necesitar dichos Adultos Mayores, brinda el Estado Municipal a las Instituciones donde fueron trasladados?”. E indicó que “esto lo consultamos porque el municipio nunca informó que se dejó de brindar dicha asistencia”, expresó Blanco.

Por su parte la presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, explicó que “Al investigar descubrimos que parte de los residentes se encontraban en el Hogar de Discapacitados San José de la Providencia de Lima, “cuando visitamos el lugar nos enteramos que en dicho lugar habían recibido 7 abuelos, de los cuales 2 a la fecha fallecieron”.

La edil remarcó que “no logramos entender por qué el Municipio no firmó ningún tipo de convenio con dicho Hogar para asegurar la correcta atención de los abuelos, la gestión de Caffáro sólo entregó un subsidio una única vez y nunca aportó profesionales para la atención terapéutica de los abuelos”.

“Toda esta información la vamos a trabajar para presentar de inmediato un pedido de informes, y que de alguna manera el municipio pueda demostrar que está cumpliendo con la Ley 27360, que fue aprobada en nuestro país para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores adoptada por la Organización de Estados Americanos, siendo uno de sus principios generales aplicables el bienestar, cuidado y la atención de los Adultos Mayores”, concluyó

Por último, la concejal Lorena Bustos expresó “Este caso es muy preocupante, esperemos que en esta oportunidad el gobierno municipal nos responda dicho pedido de informes. Con los Adultos Mayores no se juega”.

Visita de concejales de la oposición al Hogar de la Providencia en Lima.

Comparte esto: Twitter

Facebook