Presentaron medidas paliativas para los locales gastronómicos

Se llevó a cabo ayer una conferencia de prensa donde se brindó mayor información respecto a la autorización del uso del espacio público para locales gastronómicos que anticipó LA VOZ en su edición del lunes, para la generación de áreas seguras para que los establecimientos puedan desarrollar sus tareas.

En la misma estuvo presente el intendente Osvaldo Cáffaro, junto al secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos, el secretario de Espacios y Edificios Públicos Matías Enz, la presidenta del Concejo Deliberante Ana Laura Allemann, el presidente de Endeza (Ente Municipal de Desarrollo de Zárate) Gabriel Kühn, el presidente del Centro deL Comercio Claudio Cebile y concejales.

Al respecto, el jefe comunal dijo que “buscamos a través del Endeza la posibilidad de generar una serie de créditos y la idea era modularlo para todos aquellos gastronómicos que quieran acceder a tener un mobiliario urbano en un espacio público. O sea, enfrente de su negocio poder tener las plantas correspondientes, el enrejado, las mesas y sillas para poder ampliar, ya que no van a tener la posibilidad de tener dentro de su negocio la actividad económica, rápidamente tenemos que darle esta posibilidad y de eso se trata. Todo lo que hacemos es en función de cuidar la vida de nuestra gente”.

Por otro lado, el secretario de Gobierno agregó: “Se tomó esta iniciativa de autorizar la utilización del espacio público en la vía pública para que quienes lo soliciten del sector gastronómico puedan a través de la ejecución de determinadas adecuaciones que están ya proyectadas, poder realizar y hacer uso de ese espacio público que tiene como finalidad necesaria poder incrementar la capacidad de atención al público de estas personas. Es un permiso que se va a dar en forma extraordinaria. Está prevista su duración en principio en tanto duren las medidas de distanciamiento necesarias”.

“Sabemos que estas adecuaciones en estas condiciones quizás implican un mayor esfuerzo y por eso se puso a disposición una línea de crédito para que los comerciantes justamente pueden ejecutar esto con la mayor posibilidad de no tener que entrar en una erogación adicional que en este caso podría venir a complicar aún más el estado económico que venían atravesando, por eso la idea de poner a disposición esta línea de crédito que es accesible y tiene beneficios para poder ejecutar las obras”, finalizó Arroquigaray.

LAS MEDIDAS

Se otorgará la habilitación para la utilización de sectores en veredas y calzada para la instalación de mesas y sillas para atender a sus clientes con medidas de protección.

Se dará a los comercios del rubro la posibilidad de solicitar un crédito a una tasa preferencialmente baja por medio de Endeza para adquirir el equipamiento que garantice la seguridad de los clientes (ver aparte).

En el caso que el comerciante lo requiera, desde el área de Señalética del Municipio se delimitará la zona pintando una línea amarilla de 15 cm por el ancho y el largo estipulado. Se evaluará cada caso en particular, y también existirá la posibilidad de delimitar una zona para los locales que se encuentran en la mano contraria a la de estacionamiento.

Esta iniciativa no traerá aparejado ningún tipo de tasa municipal por el uso del espacio público.

Claudio Cebile, Gabriel Kühn, Ana Laura Allemann, Osvaldo Cáffaro, Ariel Ríos, Juan Manuel Arroquigaray y Matías Enz.

Comparte esto: Twitter

Facebook