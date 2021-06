Adrian Martínez: “El grupo pudo cumplir el objetivo y salir campeón en Paraguay…”

El ex futbolista de Defensores Unidos, Adrian Martínez, hace pocos días atras festejó con Libertad la obtención del título de campeón del Torneo Apertura en Paraguay.

El goleador, que antes de emigrar al fútbol paraguayo tuvo una muy positiva tempora-da en el Club Atlanta siendo el goleador del “bohemio”, estuvo durante ésta semana en la ciudad visitando amigos y fue el momento oportuno para dialogar con un periodista de Diario La Voz.

Martínez a comienzo de éste año acordó su continuidad en Libertad hasta 2023 y con el conjunto “albinegro” (que cuenta con Daniel Garnero co mo entrenador) se encuentra clasificado para los 8vos de final de la Copa Sudamericana que se reanudará al concluir la Copa América.

Esta fue la palabra de Adrian Martínez en diálogo con Diario La Voz.

“Fue un equipo muy amplio, el plantel estaba formado por 36 jugadores y tal vez no tuve la participación que uno esperaba en todos los partidos, hubo mucha rotación. En lo personal me ha tocado más jugar Copa Sudamericana que Campeonato Local.

Además tuve que atravesar también lo que es el Covid, estuve 15 dias con covid mas otros 15 dias tardé en volver.

Pero contento porque en sí el grupo cumplió el objetivo. Si bien queríamos clasificar a Copa Libertadores no nos alcanzó y después Sudamericana tal vez para la gente es mucho más fácil, pero realmente clasi-fica uno solo y se hizo muy difícil. Así que contento con haber clasificado…”

P: En Copa Sudamericana tuvieron una fase de grupo muy buena, ganando cuatro partidos sobre seis que tuvieron que jugar

R: “Claro, de esos seis par tidos pude participar en cinco partidos. También allá por el tema del Covid estuvo difícil nos agarró a casi todo el plantel, incluso falleció un doctor. Pero por suerte pudimos salir campeón…”

P: Es un año difícil, muy complicado para todos en general con ésta pandemia. ¿Cómo lo tuviste que atravesar vos como deportista?

R: “Nos veníamos cuidando mucho, por todo lo que rodea al futbolista, con los protocolos, las canchas, se presta mucha atención en ese sentido. Y uno también debe cuidarse porque sabe que queda afuera pero nos contagiamos de un momento a otro quince jugadores en el club. Tuve todos los síntomas, también los tuvo mi señora.Más que nada luego también continuamos cuidándonos pero viste que esto es algo que te puede tocar de un momento a otro. Hoy en día ya nos vacunamos a través de la Conmebol”

P: También tuviste la chance hace algunos meses atrás de enfrentar a Boca Juniors en Copa Libertadores ¿Cómo fue ese momento?

R: “Gracias a Dios hemos tenido una participación importante y la verdad que para uno que de un año para el otro tener la chance de enfrentar a los clubes más importantes de Argentina es algo muy lindo.

Me hubiera gustado obvia-mente jugar con la cancha con gente pero se dieron así las cosas. Pero pude enfrentar a jugadores de alto rendimiento como Carlitos Tevez y ver que uno puede estar al nivel de ellos, te hace sentir muy or-gulloso…”

P: Adrian ¿vas a continuar jugando en Libertad?

R: “Sí, estábamos hablando justo de eso con mi representante y por ahora me quedan dos años más.

Si me llega alguna propues-ta importante se analizará…”

P: Propuestas importan-tes hoy por hoy ¿serían de Mé-xico, de Brasil, de Europa?

R: “…Si esa sería la idea. Para crecer más que nada en lo económico y futbolísticamente también. De poder pegar un salto. Pero Paraguay también es importante en éstos momentos porque te permite jugar Copa Sudamericana, Copa Li bertadores.

Pero siempre está la intención de seguir mejorando…”

P: Ahora se les viene Junior de Colombia en 8vos de final de Copa Sudamericana

R: “Nosotros tenemos quin ce días libres en junio y luego ya arrancamos con la pretemporada en Paraguay.

Si todo sigue normal, así sería hasta ahora.

Y no sé todavía cuando co menzará el campeonato local, seguro luego de la Copa América”.

