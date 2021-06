“Estamos sin aflojar, hay que seguir cuidándose porque en cualquier momento se puede disparar”

El operativo Detectar desarrollado de manera conjunta entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad se desarrolló ayer en la plaza Mitre de la localidad de Lima, donde los agentes sanitarios volvieron a realizar un recorrido casa por casa para identificar casos positivos de Covid 19.

En este marco se repitió la modalidad de días anteriores, donde los vecinos son visitados en sus domicilios y responden una serie de preguntas para intentar determinar si pueden o no ser casos positivos asintomáticos, mientras que aquellos que presentan alguna duda (respecto a sus síntomas, o por haber tenido algún contacto estrecho) se acercaron a la plaza Mitre para entrevistarse con el personal de salud.

En aquellos casos donde existía alguna sospecha, a las personas se les practicaba un test del tipo PCR y horas más tarde se les entregó el resultado.

“El balance es positivo, se pudieron detectar a personas que no pudieron movilizarse por temas económicos o que no hay servicio de colectivos. Vamos a seguir las próximas semanas, así que les decimos a los vecinos que tengan paciencia”, explicó la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, quien estuvo presente en el operativo.

Al respecto, agregó que el personal de salud fue muy bien recibido por los vecinos durante las tareas y rescató que a lo largo del abordaje realizado durante las últimas semanas se lograron detectar 80 personas que se encontraban contagiadas, lo cual fue de gran importancia para evitar que el virus continuara propagándose.

“La meseta es alta, no podemos bajar los brazos en este momento”, evaluó.

OCUPACION DE CAMAS

Respecto a la ocupación de camas, en el hospital estamos a un 85% y en las clínicas entre un 60% y 70%, mientras que el CEDA (Centro de Aislamiento) está con 8 pacientes. Estamos sin aflojar, tenemos que seguir cuidandonos porque en cualquier momento se puede disparar”.

El operativo Detectar se desarrolló ayer en la plaza Mitre de la localidad de Lima

La ocupación de camas en el Hospital es del 85%.

Comparte esto: Twitter

Facebook