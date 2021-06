Estudian vacunar a menores de 40 años antes de fin de mes

El Gobierno bonaerense quiere llegar antes de fin de junio a los menores de 40 años, una vez completado el esquema de inoculación contra el Covid del grupo etario mayor, con la convocatoria realizada este lunes a quienes tienen entre 50 y 55 años y tras haber inmunizado con la primera dosis a casi 4 millones y medio de los habitantes de la provincia.

Ahora, las expectativas están puestas en completar el esquema de inoculación del grupo etario mayor a 50 años, que está en curso, al igual que la inmunización libre -sin turno- de quienes son mayores de 70 años y todavía no fueron vacunados.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, valoró la “gran velocidad” con la que se está vacunando y detalló queel último fin de semana fueron enviadas algo más de “400.000 citaciones, incluyendo 150.000 a menores de 50 años”.

“Vamos a estar vacunando a muchas personas menores de 40 años antes de fin de mes”, pronosticó.

Gollan mencionó queeste domingo fueron inoculados “830 mayores de 70 años que concurrieron sin turno”,en alusión a la vacunación libre dispuesta para ese grupo etario en los últimos días.”Nuestro proyecto esir con heladeritas, casa por casa, a vacunar a los que no se inscribieron.Muchos carecen de computadoras en sus casas para inscribirse, otros no se animan. Ya lo vimos con la gripe: si vamos a buscarlos, se vacunan”, dijo.

Vacunación en el Club Pellegrini.

Comparte esto: Twitter

Facebook