Parámetros que permiten la presencialidad en las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró que el criterio para el regreso a la presencialidad escolar en los diferentes distritos del país estará marcado por la “mejora de los indicadores” en materia sanitaria, entre los que se encuentra la tasa de incidencia y la ocupación de camas en cada jurisdicción.

El funcionario indicó que “los (distritos) que puedan cumplir la tasa de incidencia inferior a 500 casos y no tener una ocupación superior al 80% (de camas de cuidados intensivos) podrán regresar a la presencialidad, no sólo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el territorio argentino”.

En este marco, Trotta dijo que los distritos bonaerenses que el miércoles pudieron regresar al esquema presencial, entre ellos el Gran Buenos Aires, vivieron un día de “gran alegría” porque “era un regreso muy esperado y los indicadores permitieron dar este paso”.

“La presencialidad -insistió Trotta- dependerá de lo que hagamos, ya que hay que sostener los cuidados y que los chicos tengan la menor cantidad de vínculos fuera de la escuela”.

El Ministro agregó que “en la escuela se aplican protocolos, pero el gran desafío es en los lugares más relacionados con la socialización, y por eso le pedimos a todas las familias que los chicos traten de ir de casa a la escuela y de la escuela a casa”.

“Los números siguen siendo de enorme complejidad, y si la situación se complejiza se tendrán que tomar medidas restrictivas, según lo que puedan reflejar las variables que hemos definido”, advirtió.

ESCUELAS QUE NO PUDIERON ABRIR

Al ser consultado sobre algunas escuelas que no pudieron abrir por problemas edilicios, Trotta remarcó que “se está trabajando para garantizar la mayor presencialidad segura en cada establecimiento”.

VACACIONES DE INVIERNO

Al responder una pregunta respecto de la postergación de la fecha de las evaluaciones educativas Aprender, indicó que “hay una continuidad de las pruebas Aprender, que no se hacen en noviembre de este año sino en marzo-abril del año próximo, porque uno necesita que todos los estudiantes estén en el aula”.