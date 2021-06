Convocan a privados a integrar una empresa de internet municipal

A finales de abril, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 4855, autorizando al Ejecutivo a brindar un nuevo servicio de internet bajo la órbita de una nueva empresa estatal municipal.

La nueva empresa estatal aprobada se llamará “Vanguardia Digital SAPEM” y tendrá similares características a lo que fue Aguas de Zárate y lo que actualmente es Sapem Transporte y Sapem Costanera.

En la actualidad, el propio Ejecutivo ha publicado un Edicto, convocando a “personas jurídicas públicas estatales y no estatales, personas jurídicas privadas y personas humanas” a integrar con dinero acciones de “Clase B”.

En este tipo de sociedades, la participación del Municipio nunca podrá ser inferior al 60% del capital social, representado por la totalidad de acciones Clase “A”; el que será suficiente para constituir el quórum y prevalecer en las Asambleas ordinarias y extraordinarias. Es decir que el control de la empresa es potestad del municipio, en tanto que otro 39% también corresponderá al municipio y un 1% de acciones de “Clase B” a personas privadas. Y precisamente este cupo fue el que se abrió para su integración.

Según la ordenanza, el capital social inicial se fijará en suma de 36 millones de pesos y se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la transferencia de los bienes muebles que se consideren necesarios para la conformación y el funcionamiento de la S.A.P.E.M., como así también a realizar todos los trámites para proceder a la inscripción de la sociedad ante los organismos correspondientes.-

En este caso, la nueva entidad tendrá por objeto principal procurar la adopción de soluciones en materia de servicios de Tecnología de Información y la Comunicación (TICs); “orientándose fundamentalmente a la construcción, explotación y conservación de toda infraestructura en materia de Redes de Telecomunicaciones que permita universalizar el acceso al conocimiento y a la información mediante el uso de las nuevas tecnologías”, establece el artículo número 1 de la ordenanza; “proveyendo servicios a entidades públicas y/o privadas, incluyendo en esta caracterización a empresas, individuos o entes cooperativos prestadores de servicios TICs, en el marco regulatorio actual o los que pudieran incluirse y reglamentarse en el futuro, bajo normas nacionales e internacionales de calidad; de manera tal que haga posible la comercialización, la producción y la distribución nacional e internacional de tales tecnologías, así como la investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías aplicadas, construcción de infraestructura de telecomunicaciones, tendido de redes de fibra óptica y otras modalidades. También la conectividad, telefonía, enlaces satelitales, arquitectura tecnológica para pequeños, medianos y grandes proveedores de servicios, con capacidad suficiente para contratar a nivel nacional e internacional”, agrega el proyecto.

Mediante esta nueva iniciativa el municipio se hará cargo de otro servicio público y buscará que sea rentable en términos financieros dado que Sapem Transporte y Sapem Aguas de Zárate, como antecedentes de firmas prestadoras de servicios públicos esenciales, fueron y son deficitarias. Y no fueron atrayentes para inversores privados.

Aparte deberá salir a brindar el servicio en un mercado muy competitivo, con la propia Cooperativa Eléctrica local ofreciendo tarifas muy bajas aprovechando su infraestructura (postes y cuadrillas técnicas). Además la propia prestadora de electricidad lleva varios años de ventaja en el tendido de fibra óptica, con varios suscriptores en la zona oeste de la ciudad. De hecho ya consiguió subsidios del ente nacional que regula a los organismos y entidades que prestan servicios de telecomunicaciones; el ENACOM.

Precisamente la municipalidad ha mantenido dos reuniones con el propio Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica y tales encuentros se han desarrollado a espaldas de la población, dado que de una y otra parte ni han informado oficialmente de lo tratado en estas reuniones. Y los partes de prensa no profundizan en el temario y sobre cómo se desarrollará esta nueva iniciativa municipal junto con el proyecto de la CEZ.

Por otro lado, si el municipio tenía intenciones de brindar un servicio público de este tipo, se desconoce por qué habilitó, a finales del 2018, a ingresar a la empresa Telecentro, y con ello conformar un mercado muy competitivo en la ciudad de Zárate.

Por lo tanto parece que la actual decisión fue reciente y no como una política enmarcada dentro de un programa de gobierno o del propio Plan Ciudad que guía a la actual gestión municipal.

Como será el funcionamiento

Más allá de tales circunstancias, el Ejecutivo municipal buscará comenzar su carrera en las telecomunicaciones a través de esta nueva SAPEM; ya que dentro del desarrollo de sus actividades tiene planificado lo siguiente; “a) realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero; la ejecución de procesos de transferencia de tecnología y servicios a la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas del estado, organismos de la Constitución, organismos descentralizados y del sector privado; b) prestar servicios de telecomunicaciones, videoconferencia, microelectrónica, informática, y servicios de comunicación audiovisual (SCA); servicio básico telefónico local, nacional e internacional; telefonía pública, móvil celular, terrestre y satelital; transporte y transmisión de señales de radiodifusión (radio y televisión); valor agregado (internet), transmisión de datos y desarrollo de futuros servicios interactivos y multimedia y cualquier otro servicio de telecomunicaciones; y todo otro servicio tecnológico que permita el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos dentro del marco regulatorio actual o los que pudieran incluirse y reglamentarse en el futuro, destinados a la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas del estado, organismos de la constitución, organismos descentralizados y al sector privado cuando corresponda; c) promover el desarrollo y perfeccionamiento de los trabajadores, técnicos y profesionales, para lograr niveles de calidad en los recursos humanos, procurando la mayor competitividad en todo estudio, proyecto, construcción, conservación, instalación, trabajo, servicio u obra de telecomunicaciones en general; d) fomentar la Investigación y el desarrollo en materia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, establecen sus objetivos; entre otros.

En tanto la administración de la empresa será responsabilidad de un organismo colegiado integrado por un directorio de cinco miembros titulares y cinco suplentes. Los directores continuarán en sus funciones por un periodo de cuatro (4) años, podrán ser reelectos indefinidamente. Y para remarcar el control municipal, el propio Ejecutivo siempre tendrá la atribución que implica la designación de un mínimo de tres directores titulares y tres directores suplentes. Por su parte, los demás accionistas tendrán derecho a elegir al resto de los directores, en forma proporcional a su participación en el capital social.

