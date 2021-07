“Se comenzó en forma masiva la aplicación de segundas dosis”

Ayer en el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, integrantes del Consejo Asesor de Salud de Zárate brindó una nueva conferencia de prensa para actualizar la situación sanitaria.

Al respecto, el Dr. Marcelo Schiavoni, secretario de Salud municipal, dijo que “estamos contentos con la evolución de la campaña de vacunación. Hoy se comenzó en forma masiva la aplicación de segundas dosis para los que tenían pendiente la misma. El Club Pellegrini tiene casi mil turnos asignados en la fecha, el Punto IOMA también tiene unos cuantos turnos asignados. Se va a estar vacunando hoy y mañana con segundas dosis de Covishield, así que le pedimos toda la población que esté atenta a la asignación del turno por la aplicación o vía mail. Y si alguien tiene dudas que se arrime a cualquiera de los dos puntos vacunatorios a consultar. Y el viernes, si no hay ningún inconveniente, se estarían aplicando segundas dosis de Sputnik”.

También evaluó que “estamos realmente contentos, se ha ampliado el horario de atención porque no se da abasto con la cantidad de gente. Por suerte no hay grandes colas, la gente está tranquila, sentada esperando la vacunación y en la puerta no había más de 10 personas en la fila esperando, respetando el distanciamiento y demás protocolos. Todo aquel mayor de 45 años se puede ir a vacunar con el DNI. Le pedimos a todo aquel que tenga la voluntad de vacunarse que se arrime”.

Comparte esto: Twitter

Facebook