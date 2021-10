Testearon a casi 900 personas con una positividad del 25%

El secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Schiavoni, se refirió a los abordajes sanitarios para detectar casos de Covid-19.

“Casi 900 personas se han evaluado a lo largo de estos de estos días con una positividad del 25%. Gente que, si no hubiésemos ido al barrio, no hubiésemos detectado que era positiva de Covid-19, por ser asintomática, o tener pocos síntomas y no sospecharlo. Por eso, invitamos a los vecinos que tengan alguna duda o quieran consultar, vamos a estar mañana (por hoy) en Pellegrini y Calle 54, barrio El Progreso y Los Pomelos, a partir de las 10, para hacer triage, consulta e hisopar en caso de ser necesario”, dijo.

Comparte esto: Twitter

Facebook