Aguardan la incorporación de 800 trabajadores al sector nuclear antes de diciembre

La agenda de la producción y el trabajo intenta colarse en el poco espacio que aún hoy le permite la pandemia, y en los últimos días la posibilidad de que la construcción de una tercera central nuclear en Lima, la cuarta del país, generó expectativas en el sector obrero.

Principalmente porque las promesas fueron expresadas por el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, el ingeniero que logró terminar Atucha II en la localidad de Lima.

La Unión Obrera de laConstrucción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate, se mostró esperanzado en la posibilidad de incorporar obreros en el corto plazo a nuevos trabajos para la construcción de la nueva planta. “Estamos con muchas expectativas, y la nueva noticia en palabras de Antúnez generó muchas expectativas. De hecho la noticia se conoció a principios de semana y el miércoles ya teníamos a 400 personas desocupadas en la puerta de nuestra seccional pidiendo trabajar en la construcción de la nueva central nuclear”, expresó el titular de la seccional local de la Uocra, Julio González.

“Hemos tenido una reunión con el presidente de NASA, el ingeniero Antúnez, y nos confirmó que la idea es incorporar 800 trabajadores hacia diciembre y en abril completar los 1500 obreros”, anticipó el secretario general gremial. “Ellos se dedicarán al armado del nuevo obrador, a movimientos de terrenos y a otras obras complementarias. Hay tareas primarias y otras secundarias pensando en la construcción de la nueva central y en eso estarán trabajando estos obreros durante los próximos meses”, anunció González.

La UOCRA se mantiene expectante por la demanda laboral.

Más de 6 mil trabajadores de la construcción desocupados

El posible reinicio de la construcción de Atucha III pone en vilo al sector de la construcción regional dado que la zona registra a unos 6 mil desocupados. Se trata de un contexto muy adverso para el rubro, ya que no hay expectativas de obras nuevas e importantes para la zona, más allá de la nueva central nuclear.

El problema fueron todas las promesas vertidas por funcionarios nacionales respecto a la continuidad del plan nuclear. Luego de la finalización de Atucha 2, muchos obreros calificados se quedaron en la zona para sumarse a los trabajos de la nueva central nuclear, los cuales iban a retomarse inmediatamente después de finalizada Atucha II.

A raíz de este contexto, y tomando los datos que acumulan las bolsas de trabajo de las seccionales de la Uocra, calculan que existen unos 6 mil trabajadores desocupados en toda la región de Zárate, Lima, Alsina, Baradero y Exaltación de la Cruz.

A futuro, y a la par de la crisis económica de arrastre generada en el año 2014, acentuada por las políticas del ex gobierno de Macri y agudizada por la pandemia, no hay alternativas laborales para la zona. Aparte no hay movimientos de obra en ninguna parte del país como para que el trabajador, dentro de los diferentes proyectos industriales de una misma empresa contratista, pueda optar por otras obras para asegurar su continuidad laboral.

Por el momento, la continuidad del plan nuclear es otro anuncio, que toma otro vigor porque viene del ingeniero Antúnez, un profesional muy respetado y querido en la zona por sus conocimientos y por su buena comunicación con el sector trabajador, pero todo estará supeditado a las condiciones macroeconómicas del país y a la renegociación de la deuda pública.

