El Frente de Todos y “Juntos” inscribieron sus respectivas alianzas

El Frente de Todos (FdT) inscribió la alianza electoral con la que competirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y las legislativas del 14 de noviembre en la provincia de Buenos Aires, cuya mayor novedad es la incorporación del Partido FE, brazo político de la Uatre, que en el pasado estuvo aliado a Juntos por el Cambio.

De ese modo, el oficialismo cumplió con el paso formal de anotar la alianza ante la Justicia Electoral para participar en los comicios, según las actas constitutivas de ese espacio político.

Para los cargos de diputados nacionales, las fuerzas que conforman la alianza del Frente de Todos son: el Partido Justicialista; Frente Grande; Nuevo Encuentro; Partido Intransigente; Partido Comunista; Kolina, Partido de la Educación y el Trabajo, Partido Comunista Auténtico; Izquierda Popular; Partido del Trabajo y del Pueblo; Proyecto Sur; Partido Mejor y Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

La novedad para el FdT en el distrito más populoso del país fue la incorporación del Partido FE, brazo político de la Uatre, que en el pasado estuvo aliado a Juntos por el Cambio.

Además, están el Frente renovador; PAIS; Partido Nuevo Buenos Aires; PARTE; Partido Movimiento de Integración Federal; Partido Nueva Dirigencia; Partido Partido Solidario; Patria Grande y Compromiso Federal.

En tanto, para los cargos provinciales (precandidatos a senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares) conforman el frente oficialista los partidos Justicialista; Frente Grande; Partido de la Victoria; Nuevo Encuentro; Partido Comunista; Kolina, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Partido del Trabajo y del Pueblo; Izquierda Popular; Frente Renovador; Partido PAIS y Partido Nuevo Buenos Aires.

También integran la coalición el Partido Fe; Partido Solidario; Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Compromiso Federal; Partido Intransigente; MILES; Agrupación Municipal Concertación por Marcos Paz; Agrupación Nuevo Morón; Agrupación Municipal Movimiento para la Victoria; Agrupación Defensa Comunal; Agrupación Unión Vecinal de Tres Lomas y Vecinalismo San Fernando.

Acción para Crecer de Tigre; Agrupación Todos por Las Flores; Agrupación Política Somos Rivadavia; Agrupación Unidad por Chascomús; Agrupación Municipal Somos Tres Arroyos; Agrupación Municipal Patria Grande; Agrupación Nuevo Zárate y Agrupación Propuesta Pinamar son las restantes.

AUTORIDADES PARTIDARIAS

Los apoderados serán Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Ulises “Coco” Giménez, Santiago Eguren, Carolina Correge, Luis Alberto de Marin, Eduardo Cergnul, Facundo Fernández, Enrique Alliot, Facundo Albini y Sofía Vannelli.

La Junta Electoral de la alianza quedó conformada por el exintendente de Tres Frebrero Hugo Curto (presidente), junto al presidente del bloque peronista en Diputados, Facundo Tignanelli; el diputado Juan Pablo De Jesús; la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

A la vez, conforman la junta el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el presidente de Aubasa, Ricardo Lissalde; el diputado provincial César Valicenti; la directora provincial de consejos escolares, Marianela Páez; Fernanda Díaz, Marina Moreti, Diana Conti, Susana González, y Florencia de Luca.

Como representantes de las secciones fueron designados: Juan Zabaleta (Primera); Ricardo Casi (Segunda); Sergio Torchio (Cuarta); Néstor Álvarez (Sexta); Juan Carlos Gasparini (Séptima).

Los zarateños vuelven a las urnas este año.

“Juntos” es el nuevo nombre de la coalición opositora

La coalición opositora Juntos por el Cambio acortó su nombre y ahora sólo será “Juntos” en la provincia de Buenos Aires. La nueva denominación se conoció tras la inscripción de las alianzas electorales, al vencer a la medianoche el plazo establecido en el cronograma electoral, de cara a las PASO del 12 de septiembre.

La coalición que llevó al poder a Mauricio Macri en 2015 ya había mutado su nombre a nivel nacional, que pasó de “Cambiemos” a “Juntos por el Cambio” en las elecciones de 2019. Esta vez la modificación será sólo bonaerense, por el pedido que originariamente habían hecho posibles nuevos aliados como la fundadora del GEN, Margarita Stolbizer (recién sumada a esa fuerzas en los principales distritos del país), y el economista José Luis Espert (que finalmente no acordó y competirá solo) para poner distancia de la gestión de Cambiemos y del nombre con el que perdieron a nivel nacional y en la propia provincia de Buenos Aires en 2019.

La palabra elegida también buscó -sin cambiar demasiado el concepto que maneja el electorado del frente opositor- hacer referencia a la incorporación de nuevos actores, que ahora compiten todos juntos, según contaron fuentes del partido.

En esa coalición consideran que Juntos por el Cambio está muy asociado a la exgobernadora María Eugenia Vidal, derrotada en 2019, y ahora candidata en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que “Juntos” transmite una idea de mayor amplitud para estas elecciones.

Justamente esta vez esa alianza incluye en sus filas al PRO, a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica, como en las últimas elecciones. Pero también sumó ya formalmente como una nueva línea a los peronistas (ex PRO) del Partido del Diálogo que lidera a Emilio Monzó y a Confianza Pública, fundado por Graciela Ocaña, una vieja aliada del PRO en la Ciudad.

Además se sumó el GEN de Margarita Stolbizer y nuevas figuras ajenas al mundo de la política, como el neurocientífico Facundo Manes (por la UCR), precandidato y cabeza de la lista que enfrentará al candidato del PRO Diego Santilli en las PASO de septiembre.

Al margen de que vayan juntos, no irán unidos: dentro de la UCR el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, avisó que se presentará ya sin el apoyo del senador Martín Lousteau (que se pasó al sector de Manes).

Dentro del PRO, en tanto, todavía no se terminó de sellar la unidad con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que también pretendía competir por fuera de la lista de Santilli, y sigue en busca de un acuerdo con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

