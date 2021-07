“Estamos en una muy buena situación de ocupación de camas, el promedio no supera el 35% en las clínicas”

En la mañana de ayer, miembros del Consejo Asesor de Salud de la Municipalidad brindaron declaraciones en el marco de una nueva edición del Operativo Detectar que se realizó en Plaza Mitre.

Uno de los temas abordados por los referentes del Consejo fue la ocupación de camas en el distrito, y por eso el Dr. Daniel Mautisi describió: “Estamos en una muy buena situación de ocupación de camas, el promedio no supera el 35% en las clínicas que tienen internación; en el Ceda la ocupación es menor al 4% y el resto de las unidades dependientes de la Municipalidad, están en cero”.

TESTEOS

En esta línea, describió que en el marco del Operativo Detectar ya se relevaron en Zárate 2.594 domicilios, donde 1.097 personas fueron entrevistadas para testeos y se detectaron 258 resultados positivos. “Desde la semana pasada se agregó el testeo en los colegios lo cual ahora se encuentra en un impasse por las vacaciones de invierno”, informó.

Según indicó, el operativo Detectar de Provincia se realiza en Zárate dos veces por semana, mientras que el resto de los días las tareas son realizadas por el Municipio.

CENTROS DE VACUNACION Y CAMPAÑA

Respecto de la cantidad de personas vacunadas se informó que a la fecha hay un total de 70.128 dosis aplicadas, de las cuales 57.008 corresponden a primeras dosis y 13.120 corresponden a segundas dosis.

Por su parte, el titular del área de Salud, Marcelo Schiavoni agregó que “el Centro de Vacunación de Pellegrini está vacunando arriba de 1000 personas por día; por turnera tiene 900 personas, más todos los que por indicación de Provincia puede vacunarse libre y está llegando a 1.200 personas por dia. Hoy estuvimos hablando con la coordinadora, estamos trayendo vacunas de refuerzo para que tengan tranquilidad en el manejo”.

Por otra parte, el funcionario aclaró que “el Punto Ioma Suteba depende de Ioma, y tiene una turnera de 400 personas por día. Este punto desdobló el trabajo la última semana porque Ioma intentó abrir un punto en el centro de jubilados de Castelli al 800, el cual todavía está en vías de armarse. Esto generó un trastorno en los vacunatorios, que nunca tuvimos problemas en Zárate, porque Ioma bajó turnera al punto de Castelli y no estaba todavía operativo. En ese sentido hemos trabajado muchísimo en conjunto con el punto abierto, brindándoles apoyo. Ya están trabajando dos enfermeras vacunadoras para agilizar el tema, porque la gente de Castelli fue derivada a Hipólito Yrigoyen. Fue una complicación imprevista pero estamos a disposición para resolver, no se hizo fácil, aceptamos las quejas”.

Por último, respecto de la apertura de nuevos centros de vacunación en Zárate y Lima, el funcionario describió que se encuentran esperando confirmaciones y detalló que el Hospital Intermedio “René Favaloro” se estima que retomará la vacunación cuando se realice de forma masiva la aplicación de la segunda dosis, aunque por el momento no se precisaron fechas.

Se realizaron testeos a vecinos ayer en el Centro de la Ciudad.

Pellegrini está vacunando más de mil personas por día.

Vacunación libre para mayores de 30 e inscripción de menores

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó ayer que a partir de hoy martes habrá “vacuna libre” contra el coronavirus para mayores de 30 años en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Quienes quieran concurrir a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus, deberán concurrir a los centros de vacunación como el Club Pellegrini con DNI.

El gobernador también anunció que se podrán empezar a inscribir para vacunarse contra el Covid-19 los menores de entre 13 y 17 años con comorbilidades.

El parte Covid de ayer

El Dr. Daniel Mautisi informó ayer en relación al descenso de los casos de casos: “En la fecha se registraron 21 casos, 15 de Zárate y 6 de Lima lo cual hace un total a la fecha de 14.327″. E indicó que los casos positivos activos son 702 en Zárate 46 en Lima. Se recuperaron 13.217 personas. No se registran nuevos fallecidos, siendo el número total de 362″.

EN CAMPANA

el parte oficial de Campana informó ayer la detección de 23 nuevos casos de Covid-19, elevando los contagios totales a 15-414.

Además, se reportó la muerte de una mujer de 71 años que se encontraba internada en la Clínica Delta, por lo que el número de víctimas desdeel inicio de la pandemia esde 291.

en el pais

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 412 muertes y 12.764 nuevos contagios de COVID-19. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.769.142 y los fallecimientos son 101.955.

Por otra parte fueron realizados 71.160 testeos, con una positividad del 17,93%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 18.327.480 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 259.372 casos positivos activos en todo el país y 4.407.815 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 4.681 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 60,0% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 56,9%.

Del total de muertes reportadas ayer, 242 son hombres y 167 son mujeres. Tres personas, dos de la provincia de Buenos Aires y una de la provincia de Neuquén, fueron registradas sin datos de sexo.

De los 12.764 contagios, 3.743 son de la provincia de Buenos Aires, 770 de la ciudad de Buenos Aires, 227 de Catamarca, 343 de Chaco, 147 de Chubut, 247 de Corrientes, 1.094 de Córdoba, 348 de Entre Ríos, 243 de Formosa, 298 de Jujuy, 297 de La Pampa, 133 de La Rioja, 437 de Mendoza, 301 de Misiones, 168 de Neuquén, 320 de Río Negro, 360 de Salta, 223 de San Juan, 227 de San Luis, 81 de Santa Cruz, 1.003 de Santa Fe, 256 de Santiago del Estero, 50 de Tierra del Fuego y 1.448 de Tucumán.

MENOS CASOS

El Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, informó que la provincia registró la octava semana de caída de contagios de coronavirus con un promedio de 4.477 casos diarios.

“Octava semana consecutiva de caída de casos en PBA, con un promedio diario de 4.477 casos: -5% respecto a la semana anterior y -63% respecto del pico de la segunda ola”, escribió en sus redes sociales para acompañar los gráficos correspondientes, y adelantó: “Equipo que gana no se toca: vamos a seguir gestionando la pandemia con nuestro sistema de fases”.

Si bien la caída fue menos pronunciada esta vez, el promedio de casos diario a nivel provincial fue de 4.477, 240 menos que la semana anterior.

El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán advirtió que “no terminó la historia, ya que en muchos países del mundo hay un rebrote”. En esa línea, tomó los datos de Gran Bretaña, e indicó que si bien el repunte de contagios fue fuerte, los casos graves o que requieren internación son muchos menos, lo mismo que los fallecidos, y claramente se debe a los efectos de la vacunación.

“Cuando uno mira las salas de terapia intensiva, se están vaciando muchísimo de pacientes Covid, entonces la perspectiva es buena, ya que al estar las salas con menos pacientes críticos, hay una baja sensible en la tasa de fallecidos”.

Comparte esto: Twitter

Facebook