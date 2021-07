Los concejales Marcelo Matzkin y Julián Guelvenzu recorrieron Villa Fox y dialogaron con los vecinos

Durante el sábado y domingo los concejales de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin y Julian Guelvenzu, acompañados por su equipo, realizaron visitas a vecinos de Villa Fox que se habían contactado con ellos para dialogar sobre distintos problemas que existen en este último tiempo en el barrio.

Tras las visitas y las charlas con los vecinos Matzkin recalcó: “Hoy los que viven en Villa Fox, como los de cualquier otro barrio de la ciudad estan cansados de la inseguridad”.

Otro problema que preocupa y destacaron los vecinos es el agua: “Mientras el Intendente se pelea con funcionarios nacionales por el tema de traer a AYSA o no, no hay agua en gran parte de la ciudad” expresó Julian Guelvenzu.

Por otra parte, ambos mencionaron que “el estado de las calles es crítico, no hay una planificación de obra pública, ni mejoramiento del estado de las calles”.

Para finalizar, Marcelo Matzkin concluyó: “Al parecer en distintos barrios, existen los mismos problemas. Invitamos a todos los ciudadanos de Zárate, Lima, Escalada e Islas a manifestarnos sus problemas para llevar estos al Concejo Deliberante, aunque el oficialismo no los quiera tratar”.

