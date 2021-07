Los Precandidatos de Nuevo Zárate, el PJ y sus aliados

El domingo 12 de agosto se llevarán a cabo las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorios (PASO), que definirán los candidatos para las próximas elecciones generales en noviembre. Pocos lugares para muchos partidos y agrupaciones generaron tensas negociaciones en el Frente de Todos, que tuvo al Partido Justicialista (PJ) y a Nuevo Zárate como las dos fuerzas mayoritarias que buscaron lugares de preferencia en la lista de concejales.

GREMIALISTAS EN LA LISTA

A nivel local, se negoció hasta último momento y se obtuvo una nómina de ediles equilibrada entre Nuevo Zárate y el Partido Justicialista, con la incorporación de organizaciones sociales y el acompañamiento de dos gremios “fuertes” que ya apoyaban al Frente de Todos desde hace cuatro años, el sindicato de Camioneros y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

LISTA DE PRECANDIDATOS A CONCEJALES

La nómina de precandidatos a concejales del Frente de Todos se compone de la siguiente manera; la encabeza Aldo Morino, de Nuevo Zárate. Morino fue presidente del cuerpo de ediles y actual titular de la Sapem Transporte; por lo tanto es una incógnita si su candidatura es “testimonial” o si asumirá como concejal en caso de ser electo.

Lo sigue Vanesa Palermo, dirigente de Smata, que podrá en juego su banca en el Concejo Deliberante. En tercer lugar, Leandro Matilla, quien por su profesión de abogado trabajó como asesor legal en el HCD; y Mónica Cabezas, también abogada que ejerció el rol de asesora técnica y legal del Concejo Deliberante. Ambos ingresaron por el Partido Justicialista. Aquí, el ,dirigente justicialista y secretario general de la UOM Campana-Zárate, Abel Furlán, se aseguró las dos bancas que pone el PJ.

LOS DEMAS LUGARES

El quinto lugar lo ocupa Ismael Ruiz Díaz, del Movimiento Evita; luego Gabriela Comunello, de Nuevo Zárate; Alejandro Escobin, Nuevo Zárate; Flavia Montivero, Barrios de Pie; Juan Biscardi, Frente Grande y Claudia Menéndez, representando dirigente del Partido Socialista local. Los suplentes son; Adolfo Carlés, Partido Comunista; Belén Rivarola, Sindicato de Choferes de Camiones; Fabián Insaurralde, Nuevo Zárate; Marcela Acosta, Partido Solidario; Jorge López, Nuevo Zárate y Marcela Prino, Nuevo Zárate.

PATRICIA MOYANO NO PODRA RENOVAR SU BANCA

El caffarismo buscaba que se respete la banca de la diputada provincial, Patricia Moyano, con posibilidades de ser reelecta, pero no fue posible. A nivel provincial, La Cámpora retuvo y consiguió lugares claves para ambas cámaras en las distintas secciones electorales. Por lo tanto la zarateña no fue incluida en la lista de precandidatos a diputados bonaerenses.

Esto llamó la atención dado que Zárate traccionó muchos votos para Alberto Fernández en la última elección para presidente de la Nación.

