Sandra Paris: todos somos una construcción colectiva

La diputada provincial Sandra Paris acompañó al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, en su recorrida por Salto.

Al respecto, el neurocientífico enfatizó que “todos somos una construcción colectiva, por eso en la Argentina que se viene tenemos que buscar las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Tenemos que tener líderes que nos lideren con esperanza y no con miedo”. Y agregó: “Tenemos que saber que tenemos un pasado y futuro común, que nos unen más cosas de las que nos separan”.

Mientras que en el plano político, Manes señaló que “necesitamos un propósito, una fuerza que nos permita ponernos de pie. La fuerza de una madre con dos trabajos para darle de comer a los chicos, del padre que va todos los días a buscar. De los jóvenes que estudian y trabajan para algún día tener un lugar. La del pequeño comerciante que abre la persiana a pesar de la crisis”.

Al finalizar la recorrida la legisladora Paris comentó que “Este es el momento de que todos los bonaerenses demos el paso, no renunciemos a nuestros sueños, tal cual lo expresa Manes la solución a esta crisis es una revolución educativa, científica y tecnológica, porque la Argentina no produce lo suficiente en valor agregado para dar bienestar”.

LA LISTA DE PRECANDIDATOS EN ZARATE

A nivel local, la UCR lleva sus precandidatos para competir en la interna de las PASO el domingo 12 de septiembre: estará integrada por María Elena Gallea, Norberto Toncovich Verónica Berot, Jeremías Conti, Marianela Castiglione, Néstor Rigoni, Daiana Ríos, Facundro Scruglie, Laura Ogallar y Carlos Rodríguez. Los ediles suplentes serán, Flavia Scolieri, Horacio Videla, Maria Silvina Paiz, Carlos Baigorria, Susana Di Filippis y Damián Giorno.

Para consejeros escolares encabeza la lista María Silvina Román, acompañada de Pedro Ríos y Paula Laprebende. Suplentes; Julián Sanabria, Nerina Costa y Osvaldo Tesoro.

Sandra Paris y Facundo Manes en Salto.

Comparte esto: Twitter

Facebook