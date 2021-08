“Seguiremos apostando al debate de ideas y la participación ciudadana dentro del Frente de Todos”

En el plano local, si bien se había anunciado que por el Frente de Todos competirían tres listas en las próximas elecciones primarias, finalmente primó la máxima impulsada desde las altas esferas, la cual indica que donde gobierna un intendente del Frente de Todos, no hay internas.

Un espacio de reciente conformación pero con un amplio trabajo territorial se presentó en Zárate como una alternativa para ocupar bancas en el Concejo Deliberante, diferenciándose de la lista impulsada por el intendente Osvaldo Cáffaro -encabezada por Aldo Morino- y la que tuvo el apoyo de Sergio Berni -encabezada por Lucas Castiglioni-. Se trata del frente Cerca en cuya nómina confluyeron La Usina de Ideas Bonaerenses, la Juventud Peronista, la Juventud del Partido Socialista, entre otras agrupaciones como Avanzar y la Juventud en Red.

La lista se encontraba encabezada por Fernando Vaccaiani, quien luego de conocerse la resolución de la Junta Electoral, comentó a LA VOZ: “Nos preparamos mucho para ser una opción para nuestra ciudadanía en las próximas PASO y no pudo ser posible. No compartimos la idea de listas únicas, sino que siempre seguiremos apostando al debate de ideas y la participación ciudadana dentro del Frente de Todos”.

En esta sintonía, Vaccaiani, que comparte espacio con referentes como Rodrigo García Otero, Gabriela Trupia y Joel Rodriguez Mercuri, agregó: “Vamos a seguir construyendo el espacio por responsabilidad y convicción política. Para nosotros esto no detiene nada, solo deja en evidencia la falta de participación en los espacios políticos y eso se nota en lo local. Creemos en las PASO como instrumento ordenador, democrático y de convocatoria a la ciudadanía”.

En la previa al cierre de listas, espacios de proyección nacional como el Frente Patria Grande o Nuevo Encuentro expresaron su apoyo y acompañamiento a Cerca, puntualizando en la construcción colectiva y el desarrollo de una agenda futura, desde el compromiso territorial y de cara a los nuevos desafíos de la ciudad.

“Cerca es un espacio plural y colectivo que seguirá trabajando por nuestra ciudad, convocando a las instituciones, profesionales y trabajadores a construir la ciudad que nos merecemos. Esto no es un mero espacio coyuntural, es un espacio de construcción colectiva”, sintetizó Vaccaiani y concluyó: “Desde Cerca no tenemos más que agradecimientos para los avalistas, para quienes se siguen sumando y creen que hay otra alternativa dentro del Frente de Todos para nuestra ciudad. Vamos a acompañar y militar la boleta de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, porque seguimos siendo parte del Frente de Todos con Alberto, Cristina y Axel”.

