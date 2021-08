Comenzó la atención del Tren Sanitario en Zárate

En la mañana de ayer comenzó a brindar atenciones el Tren Sanitario de la Provincia de Buenos Aires que permanecerá hoy y mañana en la estación de trenes de Anta y De la Torre y luego partirá hacia la localidad de Lima donde atenderá durante el fin de semana.

Una gran cantidad de vecinos se acercaron a la propuesta impulsada por la gestión provincial del gobernador Axel Kicillof que acompañó el Municipio, bajo el objetivo de acercar distintos servicios de salud a la población.

La formación ubicada en una tercera vía de la estación de trenes cuenta con atención en medicina general, testeos de Covid 19, obstetricia (durante la jornada de ayer), pediatría (durante la jornada de hoy) y odontología (en el día de mañana). También se realizan vacunaciones de calendario y aplicaciones de vacunas contra el Covid 19, contra la gripe y la neumonía. Por otra parte, además se realizan testeos rápidos de HIV y sífilis.

Allí estuvo presente Carolina Guerrero, terapista ocupacional y coordinadora del Tren Sanitario de la Provincia, quien detalló: “Estamos realizando testeos de Covid para aquellas personas que tengan sintomatología o no, realizamos testeos con antígenos así que en 15 minutos podemos entregar la respuesta y también hablar un poco con los vecinos y las vecinas en torno a los resultados. Estamos realizando vacunación calendario, que incluye pediátricos, contra la neumonía y la gripe, para que cualquier persona que quiera venir pueda acercarse. Lo que vemos es que el fuerte que es la vacunación Covid porque muchas vecinas y vecinos se están acercando”.

Respecto de la vacunación contra el Covid 19, Guerrero explicó que en el Tren Sanitario se vacuna con primeras dosis a mayores de 18 años, a la vez que realizan la inscripción para niños y niñas mayores de 12 años que quieran ingresar al circuito.

Con respecto a las atenciones que se brindarán en la localidad de Lima el sábado y el domingo, indicó que las especialidades pueden ir variando pero confirmó la realización de la vacunación, los hisopados y la atención en medicina general. “Por suerte mucha gente se está acercando, así que estamos muy contentos”, agregó.



El intendente Osvaldo Cáffaro y el secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni se hicieron presentes en el operativo.

“El Tren Sanitario llegó para quedarse, va a recorrer toda la provincia”

Minutos antes del mediodía, el intendente Osvaldo Cáffaro se acercó al predio donde se encuentra ubicado el Tren Sanitario donde ya aguardaban varios funcionarios del gabinete municipal. El Jefe Comunal se encontró allí con el Director de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera, quien también visitó la ciudad para acompañar el desarrollo de la actividad.

“Esto forma parte de un Estado presente, hay un complemento entre lo que es la Provincia, la Nación y el Municipio. La gente se ha volcado tremendamente porque era una necesidad”, sostuvo Cáffaro quien, en perspectiva, analizó los esfuerzos que implicó la llegada de la pandemia: “Esto ha sido tremendo, hermanos, familiares, conocidos que no están más. Hay un manto de tristeza terrible pero no nos podemos quedar en eso, por eso es que estamos presentes acá. Hoy con las vacunas tenemos un horizonte hacia donde ir”.

En esa sintonía y puntualizando en la presencia del Estado y la conciencia que ha tomado la población para superar esta etapa, sostuvo: “Veo que se empiezan a recuperar empresas, estuve con Toyota, con la gente de Atucha, porque van a empezar a demandar trabajadores. Todo esto forma parte de un cambio propositivo de esta vida que se nos arruinó con una pandemia, tuvimos un manto arriba que no nos dejó crecer, pero acá estamos de pie como Estado dando una solución. Qué hubiese pasado si este gobierno no estuviera, y hubiese sido un gobierno de derecha es la pregunta que nos tenemos que hacer”.

Por su parte, respecto del trabajo del Tren Sanitario que ya recorrió varias ciudades del territorio bonaerense, el Director de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera manifestó a los medios presentes: “Para nosotros es muy importante porque simboliza lo que viene haciendo el gobierno provincial a lo largo de toda la gestión y fundamentalmente durante toda la pandemia, que es el Estado presente”.

El funcionario bonaerense también agregó que “este tren estuvo en localidades muy pequeñas y se movilizó toda la estructura del Estado para poder testear, hacer diagnósticos precoces, para poder vacunar a todos los bonaerenses. No se trata de un modelo de eficiencia, sino de un modelo de eficacia donde el Estado pone todo a disposición para resolver la situación”.

Del mismo modo, retomó las palabras del Intendente y refirió: “Acá lo que se pone en juego es la salud, se empezó a recuperar la actividad industrial porque la gente está más cuidada, porque la gente no se enferma; hemos adquirido medidas de cuidado que nos permiten movernos con más seguridad. Es una falsa dicotomía la economía o la salud, la vida está por sobre todas las cosas y una vez que se cuida la vida, la economía empieza a funcionar sola”.

En sus palabras, Riera ponderó la decisión política del gobierno provincial al momento de iniciar la campaña de vacunación: “El 29 de diciembre del 2020 nosotros estamos vacunando, se tomó una decisión política de cuidar a los argentinos. Si se toma el modelo chileno o el uruguayo, esperaron mucho más a tener evidencias científicas, no tomaron decisiones políticas y hoy están vacunando con una tercera dosis porque no pudieron cubrir con la única vacuna que consiguieron cuando salieron a comprar”.

Y concluyó: “El Tren Sanitario llegó para quedarse, va a recorrer toda la provincia de Buenos Aires, y va a trabajar con los territorios para que llegue una política de salud integral para todos y todas”.

Abrirán un nuevo centro de vacunación

El secretario de Salud municipal, Marcelo Schiavoni, confirmó en la mañana de ayer que en los próximos días se abrirá un nuevo vacunatorio en la ciudad que estará ubicado en el barrio de Villa Carmencita.

Según indicó el funcionario, desde la gestión municipal se encuentran trabajando en la instalación de un nuevo Punto Ioma que estará ubicado en la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita de Rawson 1563.

“Estamos con Punto Ioma terminando los detalles técnicos y logísticos de aprobación para abrirlo en Villa Carmencita. Es un lugar amplio, con mucho lugar para estacionar. Estamos trabajando la conectividad, con las cámaras de seguridad”, definiró Schiavoni.

En la misma sintonía, tras retomarse la actividad de vacunación en el Club Pellegrini, remarcó que el inconveniente “fue un tema de logística de cómo analizó la Provincia las turneras de domingo y lunes; ellos no tenían el registro y acá estaban las turneras de 900 personas cada dia”.

Al respecto, agregó: “La gestión fue durante todo el lunes y arribaron a primera hora del martes 4200 dosis, así que se está vacunando a todas las personas de domingo y lunes, con turnos atrasados, más las turneras del día. Por eso es que estamos conteniendo la demanda espontánea derivandola al Punto Ioma Suteba, porque se están reprogramando los 1800 turnos que quedaron pendientes”.

EL PARTE DE AYER

En el parte oficial de ayer se confirmó la detección de 37 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 31 son de Zárate y 6 de Lima.

También se informó la muerte de un hombre de 34 años ocurrida el 27 de julio en una clínica privada de la ciudad.

En las últimas horas fueron dados de alta 34 vecinos, se reportaron 193 eventos sospechosos y se descartaron 146.

Los casos activos actuales son 779 y los contagios desde el inicio de la pandemia 14.936, los recuperados 13.783 y los fallecidos 374.

