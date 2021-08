El tren sanitario llega hoy a Lima

Ayer se llevó a cabo la última jornada de atención del Tren Sanitario de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad que hoy comenzará a funcionar en la localidad de Lima.

Con una gran presencia de vecinos durante los tres días que estuvo en Zárate, la formación sanitaria concluyó su estadía en la ciudad tras brindar varios servicios de salud a la población que se acercó.

“Estamos contentos por la gran concurrencia, no esperábamos tanta gente vacunada en el Tren Sanitario, por suerte estábamos preparados”, dijo el Secretario de Salud, Marcelo Schiavoni.

En esta línea, analizó: “Qué bueno que es empezar a ver una estabilidad, saliendo de esta pandemia y empezar a aplicar las políticas sanitarias públicas no Covid. El Municipio colaboró con pediatría, obstetricia y odontología; esto también lo estamos aplicando en los Centros de Atención Primaria de la Salud, hay un proyecto de mediano plazo de seguir agregando controles y atenciones de todas las patologías no Covid”.

La formación que brindará hoy y mañana su servicio en Lima, de 9 a 16 horas, mantendrá las mismas atenciones que en Zárate con testeos y vacunación contra el Covid 19, vacunación calendario, antigripal y neumonía. “El municipio va a seguir colaborando con todo lo que es control pediátrico, los testeos de HIV para todo aquel que se quiera acercar y hacerlo”, sostuvo el funcionario.

Por otra parte, puntualizó que ante la disminución de los contagios, pudieron orientar esfuerzos a otras tareas que no se encuentran vinculadas con el Covid 19.

En esa línea, Schiavoni recordó los servicios de salud que se brindan en el circuito sanitario municipal: “Está funcionando imágenes con ecografías, ecografías de alta complejidad, control de embarazo, odontología, pediatría, clínica médica, mamógrafo y cardiología. Cualquiera puede acercarse a un CAP entre las 9 y las 15 horas y si necesita un estudio de alta complejidad se deriva al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro”.

