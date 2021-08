Zárate se encamina a las 100 mil aplicaciones

La campaña de vacunación contra el Covid 19 avanza y Zárate se encamina a alcanzar las 100 mil aplicaciones.

Según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad hasta el momento se contabilizan 95.846 aplicaciones totales, de las cuales 73.679 corresponden a la primera dosis y 22.167 a la segunda. En la misma línea, la Provincia de Buenos Aires ya suma un total de 12.999.062 de aplicaciones, de las cuales 10.054.163 corresponden a la primera dosis y 2.944.899 a la segunda dosis.

Según la misma plataforma, en el distrito el mayor índice de contagios lo lidera la franja etaria de 30 a 39, le sigue la de 20 a 29 y luego la de 40 a 49. de los cuales el 47.1% son hombres, 52% mujeres y 0.9 sin datos.

En lo que respecta a los fallecidos, la franja etaria mas afectada es la que va de 70 a 79, le sigue la de 60 a 69 y luego la de 80 a 89, de los cuales el 57.4% son hombres, el 40.4% mujeres y 2.1 sin datos. Según el informe, en Zárate la tasa de letalidad es de 2.51%

El titular de la Secretaría de Salud, Marcelo Schiavoni, brindó detalles ayer sobre la apertura de un nuevo vacunatorio en la ciudad. Se trata de una reubicación del Punto Ioma Suteba, que ahora pasará a funcionar en la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita.

“Fue una gestión que hicimos con Ioma, es un lugar mucho más amplio, techado, con una recepción como corresponde, con gente sentada en un gimnasio. Ahora está trabajando la gente de sistemas con la conectividad que es indispensable para la carga de pacientes, y seguridad con cámaras preventivas y para el control de las heladeras que almacenan las vacunas”, dijo el funcionario, y agregó que en el marco de los trabajos que se estarán realizando para la apertura, puede ocurrir que durante la próxima semana no se asignen turnos para el Punto Suteba Ioma.

Por otra parte, sostuvo que se gestionó una provisión de vacunas en Zárate cada hora, con el fin de evitar lo ocurrido el domingo y lunes pasado donde el vacunatorio quedó desprovisto de dosis por un inconveniente logístico.

Por último, Schiavoni también se refirió a las gestiones realizadas para instalar un vacunatorio en la localidad de Lima. “El vacunatorio que estaba en Lima era Punto Ioma, que era itinerante y hace casi 10 días que está cerrado. Más allá de que nosotros colaboramos cuando necesitan algo, no tenemos injerencia en el funcionamiento. Está la gestión de abrir otro punto fijo en el cual se garantice la vacunación a toda la gente de Lima, eso es prioridad”, indicó el funcionario, aunque por el momento no hay definiciones acerca de cuándo la localidad podría contar con un centro de vacunación.

Belén, Gabriela, Ivana, Norma, Verónica, Eugenia, Bruno y Melisa: voluntarios del Club Pellegrini.

