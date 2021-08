¿Por qué las dietas NO FUNCIONAN?

Desde hace muchos años sabemos que suelen salir a la luz las dieta mágicas o que todos intentan con tal de lograr el tan añorado descenso de peso, el peso “ideal”, ese numero en la balanza que alguna vez tuvimos de jóvenes…ufff

Cuando un paciente demanda un descenso de peso rápido suele ejecutar dietas extremas, de menos de 1000 calorías por día, o demonizan alimentos quitando las “harinas” o sólo comiendo alimentos con bases proteicas como huevo y carnes sacando los vegetales y las frutas. Pero que horror!!!Si el ser humano es omnívoro, es decir que come de todo tanto de origen vegetal como animal, porque debemos quitarle grupos de alimentos?? Si sabemos que cada alimentos nos aporta nutrientes diferentes, porqué eliminarlos? Sí estamos de acuerdo en reducir cantidades de aquellos alimentos que en exceso puedan general problemas de salud o enseñarles la forma correcta de cocinarlo/prepararlo para evitar un aumento de glucosa (azúcar) en sangre por ejemplo.

Así es que durante años ese paciente, que realiza dietas de revistas o la que nos paso la vecina o amiga de enfrente, fracasaba una y otra vez en el intento de alcanzar el peso ideal soñado que algún profesional le había indicado alguna vez como objetivo. Como en un espiral, la persona comenzaba la dieta, llegaba a un punto cumbre, y luego volvía inexorablemente al mismo punto de partida debido a no poder sostener esas comidas.

Otra metodología que hemos visto a lo largo de nuestras carreras es no restringir comida pero sí realizar excesivamente actividad física, claro esta que no es el común denominador en un consultorio nutricional no? Pero hay personas que prefieren hacer muchas horas de actividad y comer lo que quieran. Todos los extremos son malos así que tampoco recomendamos estar desbalanceados ni en comida ni en actividad física.

Y la tercer metodología que vimos y también por ello no funionan las dietas, es porque se suele restringir el placer. A la hora de hacer dietas siempre se eliminan los alimentos mas ricos, esos que nos gustan muchos, esos que buscamos a la hora de reconfortarnos, de premiarnos.

Ahora bien, dicho esto, ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque SIMPLEMENTE NO SE PUEDEN SOSTENER EN EL TIEMPO.

Los planes alimentarios, como nos gusta llamarlos a nosotras en nuestro #METODOTISO, tienen que ver con el cambio de hábitos, con aprender combinaciones adecuadas y saludables de alimentos, proporciones según cada persona, tipos y variedades de desayunos y meriendas o bien si es necesario o no el uso de colaciones. Todo es personalizado, el plan que puede sostenerse en el tiempo es EL MEJOR PARA VOS y debe adecuarse a tus gustos, costumbres y horarios laborales.

Dra. Cecilia López.

Lic. Irina Reboni.

