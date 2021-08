“Trabajaremos para que Lima esté mejor”

Tras el fallecimiento del delegado limeño, José María Orlando, el intendente Cáffaro debió reformular el equipo de gobierno en la vecina ciudad. Por lo tanto decidió mantener al director de Gobierno, Javier Dechat, y sumar como delegado al experimentado dirigente gremial y ex concejal, Javier Olsen; y al abogado de extensa trayectoria, Osiris Mansilla, como subsecretario de la Delegación de Lima.

Olsen como Mansilla, en calidad de delegado y subdelegado, asumieron con la condición de que a fin de año vuelva a convocarse a la Consulta Popular No Vinculante y No Obligatoria, a través de la cual los vecinos pudieron elegir a su delegado municipal.

“La idea es seguir con lo planificado, en la misma línea de trabajo que viene sosteniendo Javier Dechat y que guió a la gestión de Orlando. De mi parte encontrarán, como funcionario público, una delegación de puertas abiertas y nuestro objetivo es trabajar con instituciones, con los diferentes partidos políticos y los concejales que representan a Lima”, expresó Javier Olsen, quien renunció a su banca para asumir el cargo de delegado municipal de Lima.

Respecto a las demandas vecinales, nombró al abastecimiento del agua; “es una necesidad imperiosa del pueblo que para noviembre y diciembre buscamos resolver en un 80 y un 90%. Aparte del bacheo, el cual ya estamos solucionando con varias licitaciones en marcha”, aseguró Olsen.

En este sentido, el director de Gobierno, Javier Dechat; anticipó que se realizarán varias obras de ionizado y entoscado, “ya tenemos 24 de las 54 cuadras de ionizado ya terminadas; además están previstas otras 64 de entoscado y 75 cuadras de zanjeo. En este caso los materiales se compran mediante licitación, las maquinarias las pone el corralón municipal de Lima y la mano de obra de la delegación. Es un trabajo en conjunto para acelerar estas obras y avanzar con todo lo que se planificó en el 2019”. Además, confirmó que se harán nuevas obras de bacheo, de cordón cuneta y la poda correspondiente para esta temporada.

Por su parte, el subdelegado de Lima, Osiris Mansilla, comentó que harán todo lo posible para dar respuestas a las demandas vecinales básicas de los limeños y que pondrán el foco sobre los servicios públicos básicos.

A partir de una ordenanza aprobada por los concejales a instancias del Ejecutivo municipal, los vecinos de Lima pudieron elegir, por primera vez, a sus candidatos a Delegados de la localidad. Aunque como la mayoría de los limeños reconoce, es un instancia democrática intermedia en cuanto a su anhelo de independizarse de Zárate y alzarse como un municipio más de la provincia.

Según el actual delegado municipal, Javier Olsen, el intendente anunció que entre enero y marzo se llevará a cabo la Consulta Popular No Vinculante y No Obligatoria. De allí surgirá un candidato elegido por mayoría que luego deberá refrendar el propio intendente municipal. El mandato durará 2 años y con la posibilidad de ser reelecto por 2 períodos.

Javier Dechat, director de Gobierno, Osiris Mansilla, subsecretario y Javier Olsen, delegado.

