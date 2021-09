Ezequiel Campa presentará el unipersonal “Cheto y Choto” en el Teatro Coliseo

El artista de Stand Up Ezequiel Campa subirá al escenario del Teatro Coliseo de Zárate con su espectáculo “Cheto y Choto”. Se presenta el viernes 10 de septiembre.

Campa es uno de los referentes del stand up en nuestro país y estará en Zárate con su cuarto unipersonal, en un show totalmetne renovado. El humorista tiene una extensa carrera como comediante a escala internacional, además de su trayectoria como actor en cine, teatro y televisión. Participó dos veces en el Festival de Comedia de New York, grabó tres veces para Comedy Central y realizó un especial para el mercado latinoamericano en Estados Unidos en Miami para la empresa Comedy Dynamics. También es ganador del Premio Estrella de Mar 2021.

Con su habitual estilo incorrecto y siempre al límite, el actor y comediante Ezequiel Campa no para de crecer junto al púbico que lo sigue a dónde se presenta. Referente del stand up argentino y creador del polémico Dicky del Solar, personaje surgido en sus redes sociales a fines de 2017 que parodia los valores de la familia del rugby, por estos días presenta Cheto y Choto y Solari, su cuarto espectáculo unipersonal de stand up, mientras avanza en la creación de su próximo show, a estrenarse a fin de año.

En una entrevista este año, contó que “a mí siempre me marcaron como el cheto dentro del stand up, pese a que yo no me considero cheto, porque primero habría que definir lo que es cheto, una definición que fue cambiando a través de los años. Me acuerdo que en los años 90 ser cheto era tener velero, ir a Punta del Este y jugar al polo, y hoy si llegás a fin de mes medio que sos cheto. Y después de un tiempo de renegar de eso, dije: ‘está bien, soy el cheto del stand up, no hay problema’, aunque no me considero así porque los chetos tienen una mentalidad más parecida a la de Dicky del Solar, que está lejos de ser la mía. Y Choto porque me gustaba el juego de palabras. Mi humor intenta cruzar la línea de lo políticamente correcto, molestar un poco y decir cosas que “se supone” que no se pueden decir, va por ese lado. ‘Che, no podés decir eso, no seas tan choto’”.

Sin dudas, el personaje Dicky del Solar, ese rugbier homofóbico, clasista, racista, violento y maltratador surgido en sus redes sociales a fines de 2017 en pleno debate por el aborto, hoy sigue siendo un boom que crece cada día.

“Dicky es una bestia de ultraderecha, cree que está deconstruido pero no entiende nada. Me pareció divertida la contradicción de esta gente perteneciente a una clase privilegiada, atravesada fuertemente por la religión, que está en contra del aborto desde un lugar moralista, bruto e ignorante. Gente que tiene muchos privilegios y muchas veces el tema del aborto es una cuestión de hipocresía porque están en contra hasta que ellos mismos lo necesitan porque el hijo más grande dejó embarazada a la mucama, y ahí van y abortan en un lugar clandestino porque lo pueden pagar –sostiene sin pelos en la lengua–. Así nació el personaje, y después se fue transformando en una especie de opinólogo facho de cualquier tema que ande dando vueltas, siempre desde ese lugar con todas las porquerías que el personaje tiene”, contó Campa.

Sobre la repercusión de ese personaje, contó que lo sorprendió: “lo hacía desde hace un par de años hasta que empezó a viralizarse. Me sorprende mucho que la gente adopte las expresiones, que me reconozcan en la calle. La verdad es que me sorprende y me pone muy contento”. Aunque aclaró que “si bien todo está puesto en este rugbier de clase media alta, me parece que tiene miserias que nos atraviesan a todos, más o menos controladas, de forma más o menos consciente, pero que son miserias inherentes a la condición humana”.

