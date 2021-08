Lácteos Zárate, un emprendimiento que apuesta al crecimiento y el desarrollo en la ciudad

Emprender un comercio en tiempos de pandemia de Coronavirus requiere embarcarse en un desafío que a su vez también requiere confianza, voluntad y dedicación para marcar la diferencia y lograr los mejores resultados a futuro.

Así fue como Adrián Piriz se hizo cargo de un gran proyecto como es Lácteos Zárate, ubicado en Felix Pagola 1088.

“Nosotros no fuimos los creadores de Lácteos Zarate, éramos clientes y nos encantaba el negocio; por circunstancias de la vida, se puso en venta el fondo de comercio en Enero y en primera instancia no pudimos ser los dueños pero nos quedó la espinita clavada”, cuenta Adrián a LA VOZ. Pero el deseo y el destino hicieron que en Marzo los antiguos dueños decidieron ponerlo a la venta nuevamente y, ya en otra situación, Adrián pudo adquirirlo.

“Elegimos este rubro porque creemos que en la parte de Lacteos había mucho que se podía explotar aún”, cuenta.

Con una marcada impronta en el barrio, el local se dedica a la venta de lácteos, fiambres, quesos y congelados con una gran variedad de marcas, lo cual ofrece una gran oferta de productos para que el cliente pueda tomar la decisión.

“Tuvimos el apoyo de la gente de Zárate y alrededores desde el principio. La respuesta siempre fue buena, intentamos siempre que el cliente se vaya satisfecho aun teniendo errores, pero siempre intentando que, quien compre en Lácteos Zarate, vuelva y si es posible nos recomiende”, agrega Adrián a este medio.

Por último, comentó: “Tenemos las expectativas de poder seguir brindando la mejor calidad y servicios en el rubro. Los desafíos se van dando día a día, cada vez más marcas nos eligen y eso conlleva a un crecimiento que no esperábamos en tan poco tiempo, pero que lo abordamos con una mirada totalmente positiva de cara al futuro”.



