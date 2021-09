“TOdas las semanas hay intentos de usurpación, que están siendo resueltos por la DPU y Hábitat”

El ex presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, asumió como titular de la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura municipal; un nuevo cargo creado prácticamente a su medida y en la que se propone la relación institucional con la comunidad y la vinculación de tales tareas con nuevas obras en marcha que buscan mejorar la infraestructura de distintos vecindarios.

Tiene a su cargo, en coordinación con otras áreas municipales, el desarrollo del Programa Solidaridad Urbana, un ambicioso programa integral de hábitat y mejoramiento de la infraestructura barrial que promueve la participación ciudadana y la disposición de recursos de diferente origen; fondos del tesoro municipal, la coordinación de este plan con recursos provinciales y nacionales y el compromiso de las empresas de donar parte del porcentaje de sus ganancias, establecidos por ley, para los municipios.

Con todos estos recursos y la participación ciudadana, el Ejecutivo dividió a la ciudad en seis zonas para comenzar a diagramar tareas de mejoramiento barrial, equipamiento urbano y la construcción de viviendas en la medida en que se pueda, además de relocalizar asentamientos. En detalle, se trata de un plan de 370 millones de pesos a tres años.

Si bien el programa sigue adelante, pese a la pandemia y a la capacidad reducida del plantel de funcionarios y empleados públicos; el tema de los asentamientos adquiere relevancia; ya que el propio titular de Desarrollo Territorial, Ariel Ríos, confirmó que los intentos de usurpación de terrenos en pos de levantar viviendas y asentarse en predios fiscales y privados siguen estando a la orden del día.

“Todas las semanas tenemos algunos intentos de usurpación, que están siendo manejados y resueltos por DPU y el área de Hábitat municipal. Hay asentamientos históricos a los cuales queremos acercarles soluciones que estén a nuestro alcance, y lo que vemos también es un crecimiento de tales asentamientos desde adentro hacia afuera”, expresó el funcionario municipal. “Se trata de un fenómeno que sucede en algunos de estos asentamientos, en los cuales los hijos o familiares de las familias ya asentadas en estos predios, buscan obtener su vivienda y así se va poblando aún más este tipo de ocupaciones”, explicó Ríos.

El problema del déficit habitacional

El problema del déficit habitacional en Zárate es complejo. Las aristas de dicha “complejidad” en el tema hábitat son muchas; una demanda vecinal que se ubica por encima de las 9 mil viviendas, la proliferación y el crecimiento de los asentamientos, la toma de terrenos en distintos rincones de la ciudad, el excesivo precio de los terrenos determinado por el mercado ante la falta de oferta, son sólo algunas de las situaciones originadas a nivel social.

En cuanto a lo político, los planes de vivienda del Gobierno en los últimos años muchas veces se sumieron en obras inconclusas, proyectos frenados por denuncias de corrupción, reglas no claras en la distribución y la selección de los beneficiarios, créditos hipotecarios insuficientes en cuanto a su monto y en función del déficit habitacional, y varios cambios en los parámetros macroeconómicos, incluida la política cambiaria desvariada, que determinaron el fracaso de planes como el ProCreAr y otras de sus variables.

A nivel local, muchos vecinos fueron estafados por una cooperativa de vivienda y debió intervenir el municipio y el Concejo Deliberante.

En Zárate, el Municipio lanzó el programa “Lotes con servicios”, que consiste en otorgar a ciertos beneficiarios un terreno con algunos de los servicios de gas, luz y agua para instalar. “Algo que hay que hacer y lo hicimos en el marco de nuestras posibilidades económicas como municipio”, argumentó el intendente Osvaldo Cáffaro.

En tanto el Ejecutivo municipal reafirma que no avala tomas de terrenos ni usurpaciones, tanto de barrios privados como de terrenos fiscales: aclarando a su vez que dicho tema lo debe encarar el Estado nacional, provincial y local en conjunto, “y a fondo”, remarcaron.

“Como Estado, lo único que podemos hacer es brindar alternativas. Y como gestión las tratamos de dar con el programa de lotes con servicios; de hecho sacamos una licitación para realizar 300 lotes con servicio en barrio España. A la par, hay una línea política clara de esta gestión; la de no avalar ninguna toma de terrenos”, concluyó el titular de la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura municipal.

