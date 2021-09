“El escenario futuro obligará a la asociación de PyMEs y grandes empresas”

Entre los desafíos y los interrogantes planteados por la etapa postpandémica, hay dos ya mencionados; uno es la Revolución 4.0, con la robótica y las tecnologías digitales y las empresas “B”, que proponen operar en función de una economía de triple impacto: económico, social y ambiental.

Sin embargo la necesidad de unirse y de promover soluciones generales y comunes siempre es un desafío; lo es para las propias empresas multinacionales, de generar cualquier tipo de política de Responsabilidad Social Empresaria con actores sociales de la ciudad en donde están radicadas sus plantas, y lo es para las propias multinacionales a la hora de generar asociaciones con PyMEs, promoviendo el compre local y la incorporación de mano de obra calificada en su región.

En este sentido, la Unión Industrial de Zárate (UIZ) es una excepción en comparación con otras cámaras industriales de la zona por una sencilla razón, su portfolio de empresas no son PyMEs, como comúnmente ocurre en otras uniones industriales, sino que está conformada por grandes empresas.

Y tal situación perfila de manera diferente a la cámara en relación a generar asociaciones con PyMEs y en la dinámica habitual con el Estado municipal y provincial y también con otras cámaras.

“Así como sucede en Campana, en Zárate hay una estrecha relación de todos los rubros del sector industrial. Y sabemos que el escenario futuro, postpandemia, obligará a la asociación de PyMEs y grandes empresas en función de la productividad y de recuperar márgenes de consumo”, expresó el titular de UIZ, Rubén Falabella.

“Hay muchas PyMEs que prestan servicio a las empresas y otras PyMEs de transformación que aportan sus productos terminados a las grandes empresas, y que forman parte de la cadena de valor de las multinacionales. Por lo tanto hablar de estos dos sectores y su posibilidad de vinculación ya es un hecho pero debemos profundizar tal vínculo a futuro”, agregó.

En este aspecto, reconoció una debilidad que tiene el sector de la pequeña y mediana empresa a nivel local; “lamentablemente las PyMEs no están agrupadas en un sector en particular como en su momento las nucleaba la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME). Esta entidad ya no existe y desde la UIZ tratamos de generar un departamento PyME pero no pudimos lograrlo. Así que también se trata de un desafío a futuro ya que también la asociación de empresas con similitudes en cuanto al volumen de venta y a sus características de operación, también es muy bueno para el sector industrial en general”, evaluó Falabella.

Finalmente, regresó sobre la importancia de la participación y el compromiso de las grandes empresas de integrarse; “lo importante es la unión de las pequeñas y grandes empresas y de cada una de ellas por separado, como sucede en el seno de esta cámara. Siempre se puede estar mejor en cuanto a infraestructura vial y a todas las obras que puede aportar los Estados en sus tres niveles. Por eso consideramos que la participación y el consenso son fundamentales para mantener vivas a estas cámaras. Nunca hemos considerado que sea una pérdida de tiempo asistir a una reunión para conformar una cámara, para formar parte de alguna cámara ya constituida o para debatir temas y problemáticas a nivel regional. Mientras podamos apostar a la participación de todos los sectores de la economía, siempre será positiva en función de mejorar la producción y el empleo”, concluyó el titular de la Unión Industrial local.

Seminario Zárate-Campana

El Seminario Zárate Campana 2021 “Desafíos Productivos y Logísticos post Covid” constará de cuatro jornadas, entre el 21 y el 24 de septiembre y se abordarán los siguientes tópicos: Perspectivas económicas y políticas, 21 de septiembre; Desafíos educativos y digitales del mundo post Covid, 22 de septiembre; Desarrollo de la industria nacional en el contexto actual, 23 de septiembre; y Logística e hidrovía para el desarrollo del corredor norte bonaerense, 24 de septiembre.

La participación es abierta y gratuita a través de redes sociales o por Globalports Canal en YouTube.

25 años de la UIZ

En cuanto a la Unión Industrial local, este evento se ha transformado en algo especial ya que está por cumplir 25 años de vida. La Unión Industrial local fue fundada en septiembre de 1996 por un grupo de empresas multinacionales radicadas en nuestro partido. Fue constituida como una asociación civil sin fines de lucro con Personería Jurídica, permitiendo de esta manera actuar dentro de las normas legales vigentes.

Desde ese entonces se ha constituido en un canal de comunicación interempresarial, en un foro de discusión de problemáticas comunes y fundamentalmente en el ámbito donde las empresas proponen en conjunto la posibilidad de seguir creciendo impulsando al desarrollo del partido de Zárate.

“Tiene como objetivo esencial, el de pensar desde Zárate un país en un mundo en constante cambio contribuyendo a elevar la calidad de vida del conjunto de la población local en el marco de la democracia; crecer independientemente de las trabas que a diario se colocan en los caminos de la industria, formulando propuestas que permitan resolver inconvenientes y movilizando el formidable potencial con que cuenta la zona”, expresa la carta constitutiva de la entidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook