La recuperación del sector industrial nos abre un nuevo horizonte

Por Osvaldo Caffaro, intendente municipal

Este jueves 2 de septiembre se celebra el día de la industria. A un año y medio de la pandemia que golpeó duramente a todos los sectores productivos, se comenzaron a ver niveles auspiciosos en el sector.

El partido de Zárate tiene un fuerte enclave industrial, junto a Campana, Pilar y Escobar, forma parte de uno de los polos de desarrollo industrial más importante de América Latina y de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en particular. El rol que han tenido las empresas de la zona en la pandemia ha sido muy importante, no han detenido su producción. Asimismo, las uniones industriales y las gremiales empresarias, cumplieron y siguen cumpliendo un rol fundamental en tanto entidades que representan a los sectores y que trabajan en la búsqueda de soluciones a la par del gobierno nacional.

En los primeros meses de la pandemia, hubo una caída del Producto Bruto Interno de casi el 19% interanual y una merma de la producción del 6%. Sin embargo, ahora estamos comenzando a recuperarnos vigorosamente y ello se ve en nuevas condiciones que generan oportunidades ubicándose en niveles pre pandemia.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la actividad manufacturera creció en julio 3,9 % por encima del mismo mes de 2019 y un 5,2 % por encima del promedio de aquel año en que aún no se registraba la afectación de la pandemia, lo que la convierte en uno de los grandes motores de la reactivación económica.

A partir del escenario del Covid-19, se desarrolló una importante articulación público-privada. El Municipio de Zárate trabajó de manera coordinada con las industrias del partido para que se priorice la conservación del empleo y se minimicen los impactos sobre la cadena de valor y la producción, en consonancia con un amplio criterio de cuidado de la salud de los trabajadores y nuestros vecinos en general. El sector privado nos brindó un gran apoyo y colaboración para poder seguir adelante.

En sintonía con los cambios de fase a nivel nacional y provincial, vimos que se incrementaba la cantidad de trabajadores que retornaban a sus lugares de trabajo en las empresas locales. Por ello desarrollamos un programa de Control y Coordinación de industrias, en el que comenzamos contactando a la esfera productiva local de manera informativa, para luego implementar acciones tendientes a controlar el correcto cumplimiento de los protocolos establecidos para cada actividad.

De esta manera, pudimos constatar que se logró una continuidad productiva del 88% de nuestras industrias locales, entre esenciales y no esenciales, procurando que el impacto de la pandemia sea de menor incidencia sobre la cadena de producción.

Con los gobiernos nacional y provincial continuamos trabajando para la articulación de diversos programas de asistencia al trabajo, al comercio y a las industrias donde en un marco de planificación estratégica se articularon acciones con entidades de nuestra ciudad, tales como el Centro de Comercio e Industrias, la Unión Industrial y con la totalidad de entidades sindicales del distrito, para trabajar en su implementación.

Teniendo en cuenta que la actividad productiva continúa recuperándose, de la mano de la baja sostenida de contagios derivada del avance de la campaña de vacunación, desde el Estado Municipal seguiremos acompañando y reforzando las políticas públicas provinciales y nacionales con un fuerte criterio de Estado presente porque entendemos, que no da lo mismo tener o no tener industria, como en algunos momentos se pensó en nuestro país. Además de poseer una ubicación privilegiada, tenemos una identidad propia que nos hace un lugar propicio para el desarrollo de nuevas inversiones. Desde el Municipio continuaremos con el armado de una mesa de trabajo que incluya todos los sectores, que favorezca la radicación de nuevas industrias que permitan ampliar el crecimiento industrial y comercial, y generar nuevas fuentes de trabajo para Zárate y Lima. Seguiremos trabajando por el futuro de nuestro partido, destacando su potencial, con un nuevo horizonte en esta etapa de pandemia.

Comparte esto: Twitter

Facebook