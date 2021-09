En Zárate están habilitados para votar 97 mil electores

A menos de una semana de las Primarias del próximo domingo 12, la Cámara Nacional Electoral ha confirmado que en Zárate se encuentran habilitadas para votar 97.179 personas para emitir su voto y que lo harán en 285 mesas distribuidas en diferentes escuelas y en función del protocolo sanitario propuesto para estas elecciones ante la pandemia de Covid.

Cabe señalar que los electores habilitados en las elecciones generales del 2019 fue de 94.955, con lo cual habla de un importante porcentaje de jóvenes que fueron incorporados para esta votación.

En detalle, habrá doce circuitos electorales y la cantidad de escuelas en relación al 2019 será mayor, ya que la Junta Electoral bonaerense habilitó 50 establecimientos educativos, entre públicos y privados, contra los 43 habilitados en las generales de octubre de 2019.

CRONOGRAMA ELECTORAL

Queda menos de una semana para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la campaña comienza a tomar temperatura, sobre todo en las alianzas que tendrán internas como la de “Juntos”.

De acuerdo al cronograma electoral aprobado por la Cámara Nacional Electoral, a partir del pasado sábado se inicia la prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, por lo que las distintas consultoras no podrán elaborar nuevas investigaciones.

En tanto, el 10 de septiembre finaliza la campaña electoral y a las 8 de la mañana de ese mismo día comienza la veda electoral.

¿Qué implica la veda electoral? Por ejemplo, la prohibición de la realización de actos proselitistas hasta el cierre de la votación el domingo a las 18, ya sea declaraciones de propaganda política por parte de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales, y la difusión de encuestas y sondeos preelectorales.

En este punto, sin embargo, hay -si se quiere- un vacío legal respecto a las redes sociales, cuya utilización para propaganda política no está legislada.

Además, está prohibida la realización de espectáculos masivos, ya sea culturales, sociales o deportivos, durante todo el domingo y hasta tres horas después de finalizado el proceso electoral. Comprende espectáculos al aire libre, en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas y toda reunión pública que no se refiera al acto electoral.

La venta de bebidas alcohólicas, en tanto, estará prohibida desde las 20 del día anterior a la elección (12 horas antes de la apertura de urnas) y hasta tres horas de finalizado el comicio.

Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. El Código Electoral prohíbe además “la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizadas”.

