No se registran casos de internación por Covid en Terapia Intensiva

En la mañana de ayer, se llevó a cabo un nuevo operativo Detectar en Plaza Mitre realizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Zárate.

Allí estuvo presente el Secretario de Salud, Marcelo Schiavoni, quien afirmó que “la situación sigue mejorando, con buenas expectativas pero sin descuidarnos”. Sobre la situación sanitaria del distrito, el funcionario reveló que no se registran casos de internación en Terapia Intensiva, aunque sí en Terapia Intermedia Covid. En ese marco, indicó que el porcentaje de ocupación en el Hospital Zonal Virgen del Carmen ronda el 35%, mientras que las clínicas se encuentran con una ocupación por debajo del 20% de internación Covid, sin ocupación de terapia.

“La campaña de vacunación viene bien, con primeras y segundas dosis superando las expectativas. En un momento nos preocupamos y esperábamos un rebrote después de dos fines de semana largos, pero no hubo consecuencias en eso. En agosto se esperaba una tercer ola que no estuvo presente y, hablando con Provincia, no hay está a la vista por el momento”, sostuvo el funcionario.

En el marco de las tareas de refuerzo de la campaña de vacunación, el titular del área de Salud comentó que el pasado sábado se llevó a cabo en la zona de la costanera sur una campaña de vacunación junto a la Provincia de Buenos Aires con la instalación de una posta itinerante: “Se vacunó de 10 a 13 horas, con 195 vacunas Sinopharm primeras dosis, libre y para mayores de 18 años, y se hizo también una campaña antigripal a la que fue mucha gente. Salió muy bien el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”.

En la misma línea, explicó que “hay una población objetivo que es la que se puede vacunar por las características de las vacunas; esta población ya se vacunó. Ahora se está viendo al que tenía miedo o incertidumbre con respecto a vacunarse, o aquellos que están buscando una vacuna en particular por alguna preferencia. Con la segunda dosis estamos superando el 40% de los que recibieron la primera dosis”.

El operativo Detectar se desarrolló ayer en Plaza Mitre.

