“Hay mucho para hacer, estamos en el camino de la reconstrucción”

A poco de cerrar la campaña electoral para las elecciones, la precandidata a concejal del Frente de Todos (segunda en la lista detrás de Aldo Morino) se refirió a varios temas:

“Esta pandemia nos atravesó a todas las organizaciones, instituciones, movimientos sociales, y el municipio de Zárate no estuvo exento a esa crisis. Así y todo, el equipo municipal y los concejales del Frente de Todos pusimos cuerpo, alma, vida y corazón para estar al lado del vecino. Fue un municipio que priorizó la salud y la vida de las personas”.

Sobre la pospandemia, evaluó que “hay mucho para hacer en la ciudad. Estamos en el camino de la reconstrucción. De arreglar aquello que la pandemia rompió, y concretar lo que no tuvimos tiempo de hacer”.

Para concluir, señaló: “Vuelvo a reafirmar mi compromiso con la ciudad que amo. A los vecinos les digo que tengan tranquilidad a la hora de ir a votar, que va a haber protocolo sanitario, vamos a estar cuidándolos como lo hicimos durante toda la pandemia”.

Por otra parte, Silvia Fernández y Daniel “Tío” Poletti, dos de los precandidatos al consejeros escolares del Frente de Todos, brindaron una entrevista Radio Munizipium (FM 88.9).

“Creo que es importante pensar acerca de todo lo que ha sucedido durante este tiempo y qué es lo que se ha priorizado. Durante la pandemia, la Provincia ha destinado muchos fondos para que los consejos escolares pudieran llegar a las escuelas. Se ha trabajado fuertemente con el SAE (servicio alimentario), que triplicó su demanda”, dijo Fernández Sena.

“La educación tiene que ser una política de Estado. Si un Estado no tiene esa política, no puede ser beneficioso para sus ciudadanos. El CGC (Centro de Gestión del Conocimiento) es una política concreta, una decisión del intendente de utilizar recursos para brindarle un futuro a los jóvenes”, concluyó.

Por su parte, Poletti evaluó: “A mí me encantan los desafíos, y eso fue uno de los motivos por el que acepté estar acá. Soy un formador. Y no solamente hay que formar en el club o en el alto rendimiento, creo que hay que formar en el barrio, que hay que ir a buscar a los pibes, y darles el conocimiento de que hay cosas por las que se puede y vale la pena luchar”.

Y para concluir dijo.“Al chico hay que darle opciones. Soy de la idea de mostrar que hay otras realidades, que se puede lograr mucho. Mi mayor expectativa es poder llegarles a los jóvenes, llegarles de verdad”.

Daniel Poletti y Silvia Fernández Zena.

Vanesa Palermo.

