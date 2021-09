“Seguiremos poniendo en la agenda municipal el problema del agua”

La precandidata de Facundo Manes en Zárate, Lima y Escalada, María Elena Gallea, se refirió a uno de los temas que más preocupan a los vecinos como la falta de agua: “necesitamos una nueva mayoría en el Concejo Deliberante para que nuestros proyectos no sean “cajoneados”, expresó.

“Estamos viviendo uno de los momentos más críticos en materia de infraestructura en nuestra ciudad, las calles están destrozadas, se vieron algunos arreglos “electorales, pero no son la solución”, enfatizó Gallea, “si los vecinos se involucran podremos generar una nueva mayoría en el Concejo Deliberante, y así lograr que nuestros proyectos sean realizados”.

Al tiempo que Gallea se refirió a los problemas del agua en nuestro distrito: “no podemos entender porque todavía no vemos algunos resultados de los anuncios brindados por el Intendente Cáffaro; como este tema es urgente, proponemos un plan integral para generar nuevas bombas y trabajar la infraestructura en general del sistema de distribución”, comentó Gallea, “esto debía ser previsto por el gobierno municipal, pero vemos una gran descoordinación”.

La precandidata a concejal María Elena Gallea, quien se encuentra recorriendo la ciudad junto a Norberto Toncovich enfatizaron, “debemos poner un freno al abandono que está sufriendo nuestra ciudad, los vecinos están cansados de reclamar y no ser escuchados”.

“Tal cual lo expresa nuestro precandidato a diputado nacional Facundo Manes, no debemos perder la esperanza, nos merecemos estar mejor, y podemos estar mejor”.

Al finalizar Gallea remarcó, “para cambiar esta realidad, nos debemos involucrar todos”, “hoy no solo les estamos pidiendo que nos acompañen, sino también que sean parte de este cambio”, “el mismo no lo va a hacer una sola persona, lo vamos a hacer entre todos”.

“VOTO SEGURO PARA NUESTROSADULTOS MAYORES”

El precandidato a segundo concejal del equipo de Facundo Manes y María Elena Gallea se refirió a la votación de nuestros vecinos adultos mayores, “les queremos llevar tranquilidad y brindarles algunos consejos para que este 12 de septiembre puedan ejercer su derecho”, remarcó Toncovich.

“La pandemia nos tocó a todos, pero sabemos que los adultos mayores fueron los más afectados, hoy queremos cuidarlos y que puedan ejercer su derecho al voto con seguridad”, enfatizó Norberto, “es muy importante que vayan a votar para que sigan participando activamente de la democracia”.

Al tiempo que el candidato que acompaña a Manes y Gallea en la lista de Juntos #DarElPaso, explicó que “las personas mayores tendrán prioridad entre las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, otros de los concejos a tener en cuenta, son, llevar lapicera propia, no utilizar saliva para cerrar el sobre, podemos poner la solapa dentro del sobre o llevar nuestra propia boligoma, recordemos que el uso del barbijo es obligatorio”.

Al finalizar, Norberto Toncovich remarcó, “les pedimos a todos los adultos mayores que se involucren, nosotros vamos a seguir presentando políticas públicas para los adultos mayores en pos de cuidarlos, asistirlos y promover su integración y envejecimiento activo”.

Gallea y Toncovich denunciando una pérdida de agua en calle Pellegrini.

